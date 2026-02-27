CINEMA

Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos e Bruna Marquezine prestigiam sessão especial de ‘Velhos Bandidos’

Trio aparecem ao lado de Ary Fontoura; estreia oficial está marcada para 26 de março

K Kamila Macedo

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 21:21

Ary Fontoura, Fernanda Montenegro, Bruna Marquezine e Lázaro Ramos em sessão de "Velhos Bandidos" Crédito: Reprodução/ Instagram

Nesta sexta-feira (27), foi realizada uma sessão especial do longa-metragem "Velhos Bandidos", produção que marca a despedida de Fernanda Montenegro do cinema aos 96 anos. Dirigido por seu filho, Claudio Torres, o filme reuniu o elenco em uma exibição exclusiva no Rio de Janeiro, com a presença de nomes como a própria Montenegro, Bruna Marquezine e Lázaro Ramos.

A comédia tem estreia nacional prevista para o dia 26 de março. A trama acompanha o casal Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura), que planeja um assalto a banco. Para o plano ter sucesso, eles se unem aos assaltantes Nancy (Bruna Marquezine) e Sid (Vladimir Brichta). Embora a dupla relute inicialmente em trabalhar com os veteranos, acaba aceitando a proposta. No encalço do grupo, está o investigador Olavo (Lázaro Ramos).

Emocionado, Lázaro Ramos compartilhou registros do encontro em suas redes sociais: “Hoje rolou uma sessão especial com a turma de ‘Velhos Bandidos’. Faltou meu irmão, Wlad”, escreveu na legenda do primeiro story. Na sequência, o ator recomendou a obra: “Assistir ao filme pela primeira vez foi massa! Ri muito e também me emocionei com essa comédia dramática que vai conquistar vocês”.