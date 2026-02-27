Acesse sua conta
Marquito passará por cirurgia na coluna após sofrer mal súbito em São Paulo

Integrante do Programa do Ratinho, no SBT, passou mal enquanto pilotava moto na última quarta-feira (25)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 16:22

Humorista Marquito
Humorista Marquito Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Marco Antonio Ricciardelli, o Marquito, humorista do Programa do Ratinho, no SBT, segue internado em São Paulo e passará por uma cirurgia na coluna ainda nesta sexta-feira (27). A informação foi confirmada pela assessoria da emissora ao portal LeoDias. O artista sofreu ferimentos no rosto e uma fratura na costela em decorrência do impacto do acidente.

“O Marquito passará por uma cirurgia delicada na coluna nesta tarde. O hospital onde está internado deverá divulgar um boletim com mais detalhes. Seguimos acompanhando e informaremos caso haja novas atualizações”, informou o comunicado oficial.

O humorista sofreu um mal súbito enquanto pilotava uma moto na Vila Gustavo, zona Norte de São Paulo, na última quarta-feira (25). Segundo informações divulgadas, ele perdeu o controle do veículo e colidiu com outra motocicleta, que era conduzida por um enfermeiro que prestou os primeiros socorros. Marquito ficou desacordado, mas foi reanimado e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Nipo-Brasileiro, onde foi induzido ao coma.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Filho de Raul Gil pede orações por Marquito após acidente; saiba estado de saúde

Humorista Marquito sofre acidente e está em coma induzido; veja detalhes

Antes da confirmação do procedimento cirúrgico, o filho de Raul Gil, conhecido como Raulzinho, já havia pedido orações ao colega em conversa com a CNN Brasil. O quadro de saúde de Marquito é considerado estável.

Marquito

Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito e Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
1 de 5
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais

Tags:

Cirurgia Marquito

