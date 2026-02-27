SAÚDE

Marquito passará por cirurgia na coluna após sofrer mal súbito em São Paulo

Integrante do Programa do Ratinho, no SBT, passou mal enquanto pilotava moto na última quarta-feira (25)

K Kamila Macedo

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 16:22

Humorista Marquito Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Marco Antonio Ricciardelli, o Marquito, humorista do Programa do Ratinho, no SBT, segue internado em São Paulo e passará por uma cirurgia na coluna ainda nesta sexta-feira (27). A informação foi confirmada pela assessoria da emissora ao portal LeoDias. O artista sofreu ferimentos no rosto e uma fratura na costela em decorrência do impacto do acidente.

“O Marquito passará por uma cirurgia delicada na coluna nesta tarde. O hospital onde está internado deverá divulgar um boletim com mais detalhes. Seguimos acompanhando e informaremos caso haja novas atualizações”, informou o comunicado oficial.

O humorista sofreu um mal súbito enquanto pilotava uma moto na Vila Gustavo, zona Norte de São Paulo, na última quarta-feira (25). Segundo informações divulgadas, ele perdeu o controle do veículo e colidiu com outra motocicleta, que era conduzida por um enfermeiro que prestou os primeiros socorros. Marquito ficou desacordado, mas foi reanimado e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Nipo-Brasileiro, onde foi induzido ao coma.

Antes da confirmação do procedimento cirúrgico, o filho de Raul Gil, conhecido como Raulzinho, já havia pedido orações ao colega em conversa com a CNN Brasil. O quadro de saúde de Marquito é considerado estável.