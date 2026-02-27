TURISMO

'Califórnia do Sertão': cidade no Nordeste exporta frutas para Europa e fica mais rica sem perder qualidade de vida

Descubra como a cidade do Rio São Francisco une vinhos premiados e qualidade de vida

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18:00

Cidade conta com uma grande orla de praias de águas doces nas margens do Velho Chico Crédito: Jonas Santos / Wikimedia Commons

Sabe aquele lugar que te abraça logo na chegada com um pôr do sol inesquecível? Em Petrolina, no sertão de Pernambuco, a sensação é exatamente essa, misturando o calor do povo com o frescor do Rio São Francisco. É impossível não se encantar com o cheiro de manga madura que perfuma as ruas dessa cidade tão vibrante.

Muitas pessoas se surpreendem ao encontrar um verdadeiro oásis verde em meio à paisagem típica da Caatinga. Atualmente, esse destino se tornou uma referência por unir desenvolvimento econômico acelerado e uma natureza que convida ao descanso e à contemplação diária.

Petrolina, em Pernambuco

Travessias do passado

Tudo começou por volta de 1870, quando o local servia apenas como um ponto de apoio para quem cruzava o rio. O nome da cidade possui uma origem romântica, vinda da bênção de um frei ao casal Pedro e Lina, antigos moradores da região.

Entretanto, a grande mudança ocorreu na década de 1960 com a implementação de projetos tecnológicos de irrigação. Por causa disso, o solo seco se transformou em terra fértil, colocando o Vale do São Francisco no mapa mundial da fruticultura moderna.

Polo de ensino e oportunidades

Viver aqui significa estar em uma das maiores economias de Pernambuco, com um PIB per capita que chama bastante a atenção. Além disso, a educação é um pilar forte, apresentando índices altíssimos de escolarização entre as crianças e jovens locais.

A chegada da universidade federal em 2004 trouxe um novo fôlego para o perfil urbano e cultural de toda a região. Com efeito, estudantes de diversos cantos do Brasil buscam Petrolina para cursar medicina, engenharia e até mesmo a renomada enologia.

Margens do Velho Chico

O Rio São Francisco é, sem dúvida, o coração da vida social para quem mora ou visita a cidade. No fim de tarde, a orla fica cheia de famílias que aproveitam o calçadão para caminhar e admirar a Ponte Presidente Dutra.

Para quem busca relaxar, as ilhas fluviais, como a do Rodeadouro, oferecem praias de água doce com areias muito finas. Além do mais, os passeios de catamarã com música ao vivo são experiências essenciais para sentir a energia única do rio.

Sabores que contam histórias

A culinária local é uma festa para os sentidos e tem como parada obrigatória o famoso complexo do Bodódromo. Lá, você encontra diversos restaurantes especializados na carne de bode assada, servida com acompanhamentos típicos como a macaxeira e o feijão-de-corda.

Não podemos esquecer que o vale é um produtor de vinhos premiados e reconhecidos internacionalmente em grandes concursos. De fato, o clima tropical permite colheitas constantes, garantindo uvas doces e bebidas de altíssima qualidade durante o ano inteiro.

Momento ideal para viagem

O sol é presença garantida durante quase todos os meses, mantendo o clima sempre quente e muito convidativo. Embora as chuvas ocorram entre dezembro e março, elas costumam ser rápidas e trazem um frescor bem-vindo para o dia a dia.

O inverno é o período favorito de quem deseja visitar as vinícolas e aproveitar noites com temperaturas mais amenas. Por outro lado, a primavera é perfeita para quem gosta de trilhas e quer ver a caatinga em sua plenitude.

Como chegar?

O acesso à cidade é facilitado pelo Aeroporto Senador Nilo Coelho, que possui uma das maiores pistas de todo o Nordeste. Ele recebe voos regulares das principais capitais brasileiras, facilitando tanto o turismo quanto a logística de exportação de mercadorias.