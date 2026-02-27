Acesse sua conta
'Califórnia do Sertão': cidade no Nordeste exporta frutas para Europa e fica mais rica sem perder qualidade de vida

Descubra como a cidade do Rio São Francisco une vinhos premiados e qualidade de vida

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18:00

Cidade conta com uma grande orla de praias de águas doces nas margens do Velho Chico
Cidade conta com uma grande orla de praias de águas doces nas margens do Velho Chico Crédito: Jonas Santos / Wikimedia Commons

Sabe aquele lugar que te abraça logo na chegada com um pôr do sol inesquecível? Em Petrolina, no sertão de Pernambuco, a sensação é exatamente essa, misturando o calor do povo com o frescor do Rio São Francisco. É impossível não se encantar com o cheiro de manga madura que perfuma as ruas dessa cidade tão vibrante.

Muitas pessoas se surpreendem ao encontrar um verdadeiro oásis verde em meio à paisagem típica da Caatinga. Atualmente, esse destino se tornou uma referência por unir desenvolvimento econômico acelerado e uma natureza que convida ao descanso e à contemplação diária.

Petrolina, em Pernambuco

Petrolina, em Pernambuco
Petrolina, em Pernambuco por Wikimedia Commons/Reprodução

Travessias do passado

Tudo começou por volta de 1870, quando o local servia apenas como um ponto de apoio para quem cruzava o rio. O nome da cidade possui uma origem romântica, vinda da bênção de um frei ao casal Pedro e Lina, antigos moradores da região.

Entretanto, a grande mudança ocorreu na década de 1960 com a implementação de projetos tecnológicos de irrigação. Por causa disso, o solo seco se transformou em terra fértil, colocando o Vale do São Francisco no mapa mundial da fruticultura moderna.

Polo de ensino e oportunidades

Viver aqui significa estar em uma das maiores economias de Pernambuco, com um PIB per capita que chama bastante a atenção. Além disso, a educação é um pilar forte, apresentando índices altíssimos de escolarização entre as crianças e jovens locais.

A chegada da universidade federal em 2004 trouxe um novo fôlego para o perfil urbano e cultural de toda a região. Com efeito, estudantes de diversos cantos do Brasil buscam Petrolina para cursar medicina, engenharia e até mesmo a renomada enologia.

Margens do Velho Chico

O Rio São Francisco é, sem dúvida, o coração da vida social para quem mora ou visita a cidade. No fim de tarde, a orla fica cheia de famílias que aproveitam o calçadão para caminhar e admirar a Ponte Presidente Dutra.

Para quem busca relaxar, as ilhas fluviais, como a do Rodeadouro, oferecem praias de água doce com areias muito finas. Além do mais, os passeios de catamarã com música ao vivo são experiências essenciais para sentir a energia única do rio.

Sabores que contam histórias

A culinária local é uma festa para os sentidos e tem como parada obrigatória o famoso complexo do Bodódromo. Lá, você encontra diversos restaurantes especializados na carne de bode assada, servida com acompanhamentos típicos como a macaxeira e o feijão-de-corda.

Não podemos esquecer que o vale é um produtor de vinhos premiados e reconhecidos internacionalmente em grandes concursos. De fato, o clima tropical permite colheitas constantes, garantindo uvas doces e bebidas de altíssima qualidade durante o ano inteiro.

Momento ideal para viagem

O sol é presença garantida durante quase todos os meses, mantendo o clima sempre quente e muito convidativo. Embora as chuvas ocorram entre dezembro e março, elas costumam ser rápidas e trazem um frescor bem-vindo para o dia a dia.

O inverno é o período favorito de quem deseja visitar as vinícolas e aproveitar noites com temperaturas mais amenas. Por outro lado, a primavera é perfeita para quem gosta de trilhas e quer ver a caatinga em sua plenitude.

Como chegar?

O acesso à cidade é facilitado pelo Aeroporto Senador Nilo Coelho, que possui uma das maiores pistas de todo o Nordeste. Ele recebe voos regulares das principais capitais brasileiras, facilitando tanto o turismo quanto a logística de exportação de mercadorias.

Se você prefere viajar de carro ou ônibus, as rodovias federais conectam bem a região aos estados vizinhos. Portanto, Petrolina está pronta para receber quem busca trabalho, estudo ou apenas um refúgio para ver o sol mergulhar no rio.

Tags:

Turismo Pernambuco Nordeste

