Quer provar o famoso mel de Marcos Palmeira? Saiba como ter na sua casa

Produzido em propriedade sustentável em Teresópolis, mel orgânico da Fazenda Vale das Palmeiras pode ser comprado online e em lojas especializadas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 19:00

Casa de Marcos Palmeira
Casa de Marcos Palmeira Crédito: Reprodução

Que Marcos Palmeira sempre teve o molho, todo mundo já sabe. Mas você sabia que o ator também o mel? Pois é, e dá pra provar ele na sua casa. É que o ator tem uma fazenda imensa, cheia de espaços para produzir itens orgânicos. Um dos mais famosos é o mel de abelha.

O mel orgânico produzido na fazenda do ator virou um dos produtos mais procurados por quem acompanha o trabalho do artista fora da televisão. Cultivado na Fazenda Vale das Palmeiras, em Teresópolis, o alimento faz parte de um projeto agroecológico que prioriza produção natural e certificação orgânica.

Diferentemente de marcas industriais, a venda acontece principalmente por parceiros e lojas online, já que a produção é artesanal e em escala reduzida. Ainda assim, é possível comprar o mel em diferentes formatos pela internet.

Onde comprar o mel da Fazenda Vale das Palmeiras

O mel orgânico tradicional da marca, em pote de 300 g, pode ser encontrado no Sítio do Moinho por cerca de R$ 39. A mesma versão também aparece em lojas naturais online por valores que ficam entre R$ 30 e R$ 40, dependendo da forma de pagamento e estoque disponível.

Considerando os diferentes formatos disponíveis, o mel da Fazenda Vale das Palmeiras costuma custar:

• de R$ 30 a R$ 40 na versão líquida tradicional (300 g)

• de R$ 32 a R$ 46 na versão bisnaga (350 g)

• de R$ 47 a R$ 50 no mel cremoso em vidro

• de R$ 130 a R$ 180 em kits com múltiplas unidades

Os valores variam conforme frete, região e disponibilidade de estoque.

Quais tipos de mel existem?

A produção ligada à fazenda aparece principalmente em três variações:

• mel orgânico líquido tradicional

• mel orgânico cremoso, com textura mais densa

• versões em bisnaga, pensadas para consumo prático

Todos seguem produção sem agrotóxicos e manejo natural das colmeias, característica central do projeto agroecológico da propriedade.

Produção artesanal explica procura

Como a fabricação é limitada e não industrial, os produtos entram e saem rapidamente dos estoques online. Isso faz com que o mel frequentemente reapareça em diferentes sites parceiros ao longo do ano, o que explica a busca constante de consumidores tentando encontrar o produto.

Outros produtos da fazenda também aparecem à venda

Além do mel, a Fazenda Vale das Palmeiras produz outros alimentos orgânicos que eventualmente chegam ao comércio especializado.

O café orgânico da marca pode ser encontrado por cerca de R$ 25,11 na loja Homem da Terra. Já o queijo minas frescal orgânico da fazenda aparece em mercados especializados do Rio de Janeiro, como o Zona Sul, vendido por aproximadamente R$ 49,90

Por que o produto virou tão procurado

Além da carreira artística, Marcos Palmeira se dedica há décadas à agricultura orgânica. A produção da fazenda prioriza manejo sustentável, respeito ao solo e alimentos livres de agrotóxicos, modelo que transformou o mel em um dos itens mais procurados ligados ao ator.

Como a fabricação é artesanal, a disponibilidade varia ao longo do ano, e os produtos costumam aparecer em estoques limitados nas lojas online.

A produção orgânica virou uma segunda carreira para Marcos Palmeira. O ator mantém há anos um projeto voltado à agricultura sustentável, com alimentos livres de agrotóxicos e manejo ambiental responsável, modelo que ajudou a transformar a fazenda em referência no setor orgânico brasileiro.

