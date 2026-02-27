CIÊNCIA

O colapso na Terra que Stephen Hawking previu no ano 2600 e a única saída possível para a humanidade

Entenda por que o cientista acreditava que o planeta chegará ao limite em breve

B Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 21:00

Cientista alertou que o clima da Terra pode se tornar hostil como o de Vênus Crédito: (Foto: Freepik)

Você já imaginou como estará o planeta daqui a alguns séculos? O físico britânico Stephen Hawking fez um alerta que repercutiu no mundo inteiro: se o ritmo atual de crescimento populacional e consumo de energia continuar, a Terra pode se tornar insustentável até o ano de 2600.

A declaração foi feita durante o Tencent WE Summit, evento de tecnologia realizado na China. Na ocasião, Hawking explicou que o avanço da humanidade sem planejamento pode levar a um cenário extremo.

Segundo ele, o aumento exponencial da população e da demanda por energia colocará uma pressão gigantesca sobre os recursos naturais e o equilíbrio ambiental do planeta.

Um planeta no limite

Hawking afirmou que, mantidas as tendências atuais, o consumo energético poderá crescer a ponto de gerar um superaquecimento significativo.

Ele usou uma metáfora impactante para ilustrar o risco: a Terra poderia se transformar em uma “bola de fogo”, com milhões de pessoas vivendo lado a lado em condições cada vez mais difíceis.

O alerta não foi apresentado como uma previsão exata, mas como uma projeção baseada na continuidade dos padrões atuais de desenvolvimento. A mensagem central era clara: sem mudanças profundas, o modelo atual pode levar a um colapso ambiental e social.

Colonizar o espaço como plano de longo prazo

Diante desse cenário, Hawking defendia que a humanidade deveria investir seriamente na exploração espacial. Para ele, espalhar a vida humana além da Terra seria uma forma de garantir a sobrevivência da espécie no futuro.

Um dos destinos frequentemente citados em estudos científicos é o sistema de Alfa Centauri, o mais próximo do nosso sistema solar.

Embora a tecnologia atual ainda esteja longe de permitir viagens interestelares tripuladas, projetos experimentais já estudam possibilidades para as próximas gerações.