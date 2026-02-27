FECHANDO AS PORTAS

Perini anuncia fechamento da loja em Salvador e encerra atividades amanhã (28)

Fechamento ocorre em meio a uma série de mudanças promovidas pela empresa nos últimos anos

Esther Morais

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 09:29

Perini anuncia fechamento da loja em Salvador Crédito: Divulgação

A Perini encerra neste sábado (28) as atividades da loja localizada na Pituba, em Salvador. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (27) pela empresa, que afirma que a decisão está alinhada à estratégia de reposicionamento da marca e à adoção de um modelo de operação considerado mais eficiente.

Segundo a rede, os colaboradores da unidade serão avaliados para atuar em outras operações, como as lojas da Graça e o Café Perini.

O fechamento ocorre em meio a uma série de mudanças promovidas pela empresa nos últimos anos. Em 2023, a Perini encerrou as atividades da unidade do Shopping Barra, inaugurada em 1989. O espaço, localizado na praça de alimentação do centro comercial, foi fechado definitivamente e era a última loja da marca em funcionamento dentro de shoppings na capital baiana.

Também foram desativadas as unidades do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Paralela.