Nova chamada do concurso da saúde convoca 75 profissionais em Salvador

Total de convocados em 2026 chega a 155 profissionais

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 10:45

Serviçoes serão ofertados
Serviçoes serão ofertados Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Prefeitura de Salvador divulgou nesta quinta-feira (26), no Diário Oficial do Município (DOM), a convocação de mais 75 aprovados no concurso público da área da saúde.

Com a nova chamada, o total de convocados em 2026 chega a 155 profissionais — somando-se aos 80 chamados em janeiro. O número mantém o ritmo de reforço da rede municipal, que já havia incorporado outros 104 profissionais ao longo de 2025.

Nesta fase, estão sendo convocados 34 técnicos de enfermagem, 33 enfermeiros e 8 nutricionistas, todos para jornadas de 40 horas semanais. Os profissionais passam a atuar diretamente nas unidades de saúde, ampliando a capacidade de atendimento e fortalecendo a assistência prestada à população.

Regido pelo Edital nº 01/2024, o concurso é um dos maiores já promovidos pelo município. Ao todo, são 593 vagas, das quais 551 destinadas à Secretaria Municipal da Saúde. A seleção é considerada um investimento estruturante voltado à valorização dos trabalhadores do SUS e ao fortalecimento da rede municipal.

A convocação respeita a ordem de classificação e as demandas da rede, assegurando que os novos servidores sejam direcionados às áreas com maior necessidade.

Os candidatos chamados devem realizar o agendamento da perícia médica — etapa obrigatória para a nomeação — de forma presencial ou por e-mail, dentro do prazo previsto em edital.

