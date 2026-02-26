SALVADOR

Trânsito em avenida de Salvador tem bloqueio parcial para implantação de passarela; veja mudanças

Uma das três faixas da Juracy Magalhães Jr. foi temporariamente interditada

Millena Marques

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 09:17

Avenida Juracy Magalhães Jr. Crédito: Reprodução/Google Maps

O trânsito na Avenida Juracy Magalhães Jr., em Salvador, foi bloqueado parcialmente para implantação de uma passarela que fará a ligação da Rua do Canal ao ponto de ônibus localizado em frente à Embasa. Uma das três faixas de circulação foi temporariamente interditada para viabilizar as obras.

A obra é executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal). De acordo com técnicos e engenheiros da companhia, a previsão é que os serviços tenham duração superior a 90 dias.

Por causa do espaço necessário para a execução da intervenção e do cumprimento das normas técnicas de segurança voltadas aos trabalhadores e à população, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) adotou medidas preventivas e temporárias para disciplinar o tráfego de veículos e pedestres na região.

A alteração impacta principalmente os condutores que trafegam pela Juracy Magalhães Jr. no sentido Lucaia, com destino às avenidas Garibaldi e Vasco da Gama. O fluxo no sentido Shopping da Bahia não será modificado neste primeiro momento.