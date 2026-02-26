Acesse sua conta
Mapa da violência: veja os bairros e municípios mais atingidos por tiroteios

Dados são do Relatório Anual do Instituto Fogo Cruzado, lançado nesta quinta-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 07:00

Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação Crédito: Arisson Marinho/CORREIO*

Salvador e Região Metropolitana registram 1.505 tiroteios e/ou disparos de arma de fogo em 2025, o equivalente a uma média de quatro ocorrências por dia. Do total, 44% dos tiroteios mapeados ao longo do ano aconteceram durante ações e operações policiais — 662 registros. Em 2024, Salvador e RMS registraram 1.795 tiroteios, uma média de quatro por dia. Do total, 38% ocorreram durante ações e operações policiais, somando 681 casos. Os dados são do Relatório Anual do Instituto Fogo Cruzado, lançado nesta quinta-feira (26).

Ao todo, 1.525 pessoas foram baleadas em Salvador e RMS, 1.212 foram mortas e 313 ficaram feridas. Entre os 1.525 baleados, 605 foram atingidos em ações e operações policiais, indicando que 40% dos baleados foram atingidos nestas circunstâncias. Em 2024, foram mapeadas 1.725 pessoas baleadas, das quais 1.380 foram mortas e 345 ficaram feridas. Entre os 1.725 baleados, 630 foram atingidos em ações e operações policiais, indicando que 36,5% dos baleados foram atingidos nestas circunstâncias.

Municípios com maior número de tiroteios em 2025

Salvador: 1.104 tiroteios por Jorge Gauthier/CORREIO
Camaçari: 123 tiroteios por Divulgação
Lauro de Freitas: 61 tiroteios por Google Streetview
Dias D’Ávila: 59 tiroteios por Reprodução/Google Street View
Simões Filho: 57 tiroteios por Reprodução
1 de 5
Salvador: 1.104 tiroteios por Jorge Gauthier/CORREIO

Dos 1.212 mortos em 2025, 122 foram vitimados em 34 ocorrências que ocorreram em Salvador e região metropolitana. Entre as chacinas mapeadas, 73,5% delas (25) foram durante ações ou operações policiais, deixando 95 civis mortos. Dos 1.380 mortos do ano anterior, 92 foram vitimados em 27 chacinas. Entre as chacinas mapeadas, 59% delas (16) foram durante ações ou operações policiais, deixando 55 civis mortos.

Bairros de Salvador com maior número de tiroteios em 2025

Beiru/Tancredo Neves: 35 tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
Lobato: 31 tiroteios por Marina Silva/ CORREIO
Mussurunga: 27 tiroteios por Arquivo CORREIO
Fazenda Coutos: 26 tiroteios por Reprodução/Google Maps
Federação: 26 tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO*
1 de 5
Beiru/Tancredo Neves: 35 tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO

Entre as 1.525 pessoas baleadas em Salvador e região metropolitana em 2025, 125 pessoas foram baleadas quando estavam dentro de casa, 55 foram baleadas quando estavam dentro de automóveis, 36 foram atingidas em eventos, 30 atingidas quando estavam em bares, nove dentro de barbearias, outras nove foram atingidas em postos de gasolina, sete baleadas dentro de transportes públicos, duas atingidas dentro de shoppings e uma pessoa foi baleada em um lava jato.

