Mapa da violência: veja os bairros e municípios mais atingidos por tiroteios

Dados são do Relatório Anual do Instituto Fogo Cruzado, lançado nesta quinta-feira (26)

Millena Marques

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 07:00

Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação Crédito: Arisson Marinho/CORREIO*

Salvador e Região Metropolitana registram 1.505 tiroteios e/ou disparos de arma de fogo em 2025, o equivalente a uma média de quatro ocorrências por dia. Do total, 44% dos tiroteios mapeados ao longo do ano aconteceram durante ações e operações policiais — 662 registros. Em 2024, Salvador e RMS registraram 1.795 tiroteios, uma média de quatro por dia. Do total, 38% ocorreram durante ações e operações policiais, somando 681 casos. Os dados são do Relatório Anual do Instituto Fogo Cruzado, lançado nesta quinta-feira (26).

Ao todo, 1.525 pessoas foram baleadas em Salvador e RMS, 1.212 foram mortas e 313 ficaram feridas. Entre os 1.525 baleados, 605 foram atingidos em ações e operações policiais, indicando que 40% dos baleados foram atingidos nestas circunstâncias. Em 2024, foram mapeadas 1.725 pessoas baleadas, das quais 1.380 foram mortas e 345 ficaram feridas. Entre os 1.725 baleados, 630 foram atingidos em ações e operações policiais, indicando que 36,5% dos baleados foram atingidos nestas circunstâncias.

Dos 1.212 mortos em 2025, 122 foram vitimados em 34 ocorrências que ocorreram em Salvador e região metropolitana. Entre as chacinas mapeadas, 73,5% delas (25) foram durante ações ou operações policiais, deixando 95 civis mortos. Dos 1.380 mortos do ano anterior, 92 foram vitimados em 27 chacinas. Entre as chacinas mapeadas, 59% delas (16) foram durante ações ou operações policiais, deixando 55 civis mortos.

