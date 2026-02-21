Acesse sua conta
Tiroteio em Xique-Xique termina com um homem morto

Polícia entrou em confronto com suspeitos de tráfico de drogas e moradores ficaram assustados com a ação

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 19:32

Tiroteio assustou moradores de Xique-Xique
Tiroteio assustou moradores de Xique-Xique Crédito: Reprodução

Um homem morreu no tiroteio que aconteceu em Xique-Xique, na região Norte do estado, neste sábado (21). De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

O tiroteio aconteceu na Rua Conselheiro Quintino Bocaiúva. Segundo o órgão, policiais faziam patrulhamento quando encontraram suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas. A PM não informou quantos eram os suspeitos.

Tiroteio em Xique-Xique assusta moradores

Os suspeitos, afirmou a polícia, iniciaram os disparos. Após a troca de tiros, os homens fugiram e entraram em uma residência. No local, houve outro tiroteio. Os agentes precisaram de apoio de equipes da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Xique-Xique) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe).

Foi nesse confronto que o suspeito foi baleado e acabou morto. Na ação, foram apreendidos uma pistola Taurus calibre 9mm, um revólver calibre .32 e dois tabletes de cocaína. Também foram encontrados um veículo com sinais de clonagem e uma motocicleta com restrição registrada no estado de São Paulo.

