Tiroteio assusta moradores de Xique-Xique; mais de dez disparos são registrados

Uma ambulância da Samu precisou recuar para não ser atingida

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 16:27

Moradores registraram os disparos em vídeos publicados nas redes sociais
Moradores registraram os disparos em vídeos publicados nas redes sociais Crédito: Reprodução

Um tiroteio assustou moradores de Xique-Xique, na região Norte do estado, neste sábado (21). Em um vídeos publicados nas redes sociais é possível ouvir mais de dez disparos.

De acordo com informações preliminares, os disparos aconteceram na Rua Quintino. "Gente, troca de tiro. Meu Deus! Vários tiros. É lá na pracinha. E lá naquele carro branco aberto. Tem um que tá pegando fogo atrás do carro", diz uma moradora em um dos vídeos.

Tiroteio em Xique-Xique assusta moradores

Policiais militares chegam até o local do tiroteio por Reprodução
Os disparos estariam partindo de dentro de uma casa por Reprodução
Uma ambulâcia da Samu chegou ao local mas precisou recuar com a intensificação dos disparos por Reprodução
Moradores ficaram assustados por Reprodução
Policiais militares chegam até o local do tiroteio por Reprodução

Moradores relataram que pessoas ficaram feridas. Em um dos vídeos que circulam nas redes sociais, uma ambulância do Serviço de Atentimento Móvel de Urgência (Samu) é vista tentando acessar o local e, depois, recuando com o início de mais disparos. No entanto, ainda não há informações oficiais sobre possíveis vítimas. As polícias Civil e Militar foram procuradas, mas ainda não responderam. O espaço segue aberto.

