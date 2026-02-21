Tiroteio assusta moradores de Xique-Xique; mais de dez disparos são registrados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 16:27
Um tiroteio assustou moradores de Xique-Xique, na região Norte do estado, neste sábado (21). Em um vídeos publicados nas redes sociais é possível ouvir mais de dez disparos.
De acordo com informações preliminares, os disparos aconteceram na Rua Quintino. "Gente, troca de tiro. Meu Deus! Vários tiros. É lá na pracinha. E lá naquele carro branco aberto. Tem um que tá pegando fogo atrás do carro", diz uma moradora em um dos vídeos.
Moradores relataram que pessoas ficaram feridas. Em um dos vídeos que circulam nas redes sociais, uma ambulância do Serviço de Atentimento Móvel de Urgência (Samu) é vista tentando acessar o local e, depois, recuando com o início de mais disparos. No entanto, ainda não há informações oficiais sobre possíveis vítimas. As polícias Civil e Militar foram procuradas, mas ainda não responderam. O espaço segue aberto.