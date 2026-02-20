INSEGURANÇA

Ônibus deixam de circular no Vale das Pedrinhas após intenso tiroteio

Moradores pegam o coletivo na Avenida Juracy Magalhães

Millena Marques

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 07:55

Ônibus Crédito: Divulgação/Semob

Os ônibus deixaram de circular no Vale das Pedrinhas, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (20) após um intenso tiroteio ser registrado no bairro na noite de quinta-feira (19). As informações são da TV Bahia.

Salvador registrou dois tiroteios na noite de quinta-feira. O primeiro deles aconteceu no Nordeste de Amaralina e deixou um policial militar ferido. Ele foi atingido na perna e socorrido pelos colegas ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebe atendimento médico.

O caso foi registrado na Rua do Eco. Segundo a PM, os militares realizavam rondas ostensivas quando foram alvo de disparos de arma de fogo efetuados por um grupo de criminosos. Os policiais reagiram ao ataque.