Ônibus deixam de circular no Vale das Pedrinhas após intenso tiroteio

Moradores pegam o coletivo na Avenida Juracy Magalhães

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 07:55

Ônibus
Ônibus Crédito: Divulgação/Semob

Os ônibus deixaram de circular no Vale das Pedrinhas, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (20) após um intenso tiroteio ser registrado no bairro na noite de quinta-feira (19). As informações são da TV Bahia. 

Salvador registrou dois tiroteios na noite de quinta-feira. O primeiro deles aconteceu no Nordeste de Amaralina e deixou um policial militar ferido. Ele foi atingido na perna e socorrido pelos colegas ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebe atendimento médico.

O caso foi registrado na Rua do Eco. Segundo a PM, os militares realizavam rondas ostensivas quando foram alvo de disparos de arma de fogo efetuados por um grupo de criminosos. Os policiais reagiram ao ataque.

Após a operação no Nordeste de Amaralina, um tiroteio foi registrado no Vale das Pedrinhas. Por causa do clima de insegurança, os moradores do Vale estão pegando o ônibus na Avenida Juracy Magalhães. A Secretaria de Mobilidade (Semob) foi procurada, mas não houve resposta até a publicação desta matéria. 

