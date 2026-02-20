Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chuva com trovoadas: confira a previsão do tempo para Salvador no fim de semana

Capital baiana terá pancadas ao longo dos próximos dias e temperaturas de até 32°C

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 09:52

Salvador amanheceu sob forte chuva terça-feira (6)
Salvador amanheceu sob forte chuva terça-feira (6) Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

O fim de semana será marcado por instabilidade em Salvador, com previsão de sol entre nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, segundo o Climatempo.

Nesta sexta-feira (20), a previsão é de sol, pancadas de chuva e trovoadas, com temperaturas variando entre 23°C e 32°C. O volume de chuva pode chegar a 30,1 mm, com 87% de chance de precipitação. À noite, o céu permanece com muitas nuvens, mas com tendência de tempo firme.

No sábado (21), o cenário se repete. A mínima prevista é de 23°C e a máxima de 32°C, com 30,3 mm de chuva e 78% de probabilidade de precipitação. A previsão indica sol com algumas nuvens e chuva passageira ao longo do dia. À noite, muitas nuvens, mas sem indicativo de chuva contínua.

Já no domingo (22), a temperatura deve variar entre 25°C e 29°C, com 68% de chance de chuva. A previsão aponta sol entre nuvens e pancadas rápidas, tanto durante o dia quanto à noite.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Inmet emite alerta de chuvas intensas para toda a Bahia

Todo o estado está sob alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para parte da Bahia, o aviso é laranja (perigo), com previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos que podem chegar a 100 km/h.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O alerta é válido até as 23h59 desta sexta-feira (20).

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Inmet emite alerta de chuvas intensas para toda a Bahia

Mais recentes

Imagem - Pós-Carnaval: Ferreira Costa oferece descontos de até 50% em itens selecionados

Pós-Carnaval: Ferreira Costa oferece descontos de até 50% em itens selecionados
Imagem - Morre, aos 40 anos, o poeta e músico baiano Tiago West

Morre, aos 40 anos, o poeta e músico baiano Tiago West
Imagem - Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica

Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão