CLIMA

Chuva com trovoadas: confira a previsão do tempo para Salvador no fim de semana

Capital baiana terá pancadas ao longo dos próximos dias e temperaturas de até 32°C

Esther Morais

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 09:52

Salvador amanheceu sob forte chuva terça-feira (6) Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

O fim de semana será marcado por instabilidade em Salvador, com previsão de sol entre nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, segundo o Climatempo.

Nesta sexta-feira (20), a previsão é de sol, pancadas de chuva e trovoadas, com temperaturas variando entre 23°C e 32°C. O volume de chuva pode chegar a 30,1 mm, com 87% de chance de precipitação. À noite, o céu permanece com muitas nuvens, mas com tendência de tempo firme.

No sábado (21), o cenário se repete. A mínima prevista é de 23°C e a máxima de 32°C, com 30,3 mm de chuva e 78% de probabilidade de precipitação. A previsão indica sol com algumas nuvens e chuva passageira ao longo do dia. À noite, muitas nuvens, mas sem indicativo de chuva contínua.

Já no domingo (22), a temperatura deve variar entre 25°C e 29°C, com 68% de chance de chuva. A previsão aponta sol entre nuvens e pancadas rápidas, tanto durante o dia quanto à noite.

Inmet emite alerta de chuvas intensas para toda a Bahia

Todo o estado está sob alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para parte da Bahia, o aviso é laranja (perigo), com previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos que podem chegar a 100 km/h.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O alerta é válido até as 23h59 desta sexta-feira (20).