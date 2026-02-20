TEMPORAL

Inmet emite alerta de chuvas intensas para toda a Bahia

Cidades registraram queda de granizo

Esther Morais

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 06:48

Chuva de granizo é registrada no interior da Bahia Crédito: Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para toda a Bahia nesta sexta-feira (20). Para parte do estado, o alerta é laranja, o que significa perigo, com previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O aviso começou às 00h01 e segue até as 23h59 desta sexta-feira (20). Durante as pancadas mais intensas, houve registro de queda de granizo nas cidades de Laje e Lamarão, no interior do estado.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

A situação ocorre por influência de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que favorece a formação de instabilidades e provoca o acúmulo de umidade sobre o estado.

Regiões da Bahia sob alerta laranja (perigo):

Extremo Oeste Baiano

Vale São-Franciscano da Bahia

Centro Sul Baiano

Centro Norte Baiano

Regiões da Bahia sob alerta amarelo (perigo potencial):

O Inmet também emitiu alerta amarelo para outras áreas do estado, com previsão de:

Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

Na Bahia, o aviso inclui:

Centro Sul Baiano

Vale São-Franciscano da Bahia

Centro Norte Baiano

Nordeste Baiano

Sul Baiano

Metropolitana de Salvador

Extremo Oeste Baiano

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e, se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.