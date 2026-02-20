Inmet emite alerta de chuvas intensas para toda a Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 06:48
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para toda a Bahia nesta sexta-feira (20). Para parte do estado, o alerta é laranja, o que significa perigo, com previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h.
Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O aviso começou às 00h01 e segue até as 23h59 desta sexta-feira (20). Durante as pancadas mais intensas, houve registro de queda de granizo nas cidades de Laje e Lamarão, no interior do estado.
O que fazer durante o temporal?
A situação ocorre por influência de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que favorece a formação de instabilidades e provoca o acúmulo de umidade sobre o estado.
Extremo Oeste Baiano
Vale São-Franciscano da Bahia
Centro Sul Baiano
Centro Norte Baiano
O Inmet também emitiu alerta amarelo para outras áreas do estado, com previsão de:
Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.
Na Bahia, o aviso inclui:
Centro Sul Baiano
Vale São-Franciscano da Bahia
Centro Norte Baiano
Nordeste Baiano
Sul Baiano
Metropolitana de Salvador
Extremo Oeste Baiano
O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e, se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).