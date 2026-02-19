LEMBRA DELE?

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Warley decidiu a classificação do Barra no Campeonato Catarinense

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 20:19

Warley pelo Bahia Crédito: Felipe Oliveira/ECB

Dispensado pelo Bahia após passagem discreta, o meia Warley vive agora um momento de redenção no futebol catarinense. Aos 26 anos, ele foi o autor do gol que garantiu a classificação do Barra Futebol Clube para a semifinal do Campeonato Catarinense, na vitória por 1x0 sobre o Santa Catarina Clube, fora de casa.

Contratado como uma das principais apostas do Barra para a temporada 2025, Warley sequer conseguiu estrear naquele ano. Ainda na pré-temporada, sofreu uma grave lesão ao romper o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, o que o afastou dos gramados por mais de nove meses. Ele voltou a ser relacionado apenas na reta final da Copa Santa Catarina, mas não entrou em campo.

Relembre a passagem de Warley pelo Bahia 1 de 5

Totalmente recuperado em 2026, o meia mostrou que a espera valeu a pena. O gol decisivo nas quartas de final marcou também seu primeiro tento oficial após o retorno.

“Foi um gol importante para mim, para minha família e, principalmente, para o Barra. Após a lesão, foi o primeiro gol oficial e logo um tão marcante, que nos credenciou a sermos uns dos quatro melhores times do Estado em 2026. Logicamente esse gol eu preciso dividir o mérito com todos os companheiros, staff, psicologia e sobretudo a fisioterapia do clube, que teve um papel fundamental durante todo meu processo de recuperação”, destacou.

O momento contrasta com sua passagem pelo Bahia. Warley chegou ao Tricolor de Aço em abril de 2022, após passagem pelo XV de Piracicaba. Na ocasião, o Tricolor "atravessou" a Ponte Preta, que também tinha interesse em contar com o atleta. Logo na chegada ao Tricolor, o meia sofreu uma lesão muscular e só estreou no dia 20 de maio, em jogo contra a Ponte Preta.

Entretanto, ele nunca conseguiu ter sequência no clube. Em quatro meses de clube, fez apenas duas partidas — ambas como titular, uma sob o comando de Guto Ferreira e outra com Enderson Moreira — e, curiosamente, foi substituído no intervalo nas duas oportunidades. Ainda foi relacionado para outras cinco partidas, mas permaneceu no banco e teve o contrato rescindido em agosto.

Depois do Bahia, retornou ao XV de Piracivaba, além de rodar por clubes como Sampaio Corrêa, Independente São Joseense, Joinville e Botafogo-PB, até chegar ao Barra no ano passado.

Agora, em nova fase da carreira, Warley tenta consolidar sua retomada. No último fim de semana, o Barra empatou por 1x1 com o Camboriú Futebol Clube, no jogo de ida da semifinal. O confronto de volta será no sábado, às 19h, na Arena Barra. O meia entrou por alguns minutos na primeira partida e acredita estar pronto para assumir papel ainda mais decisivo.