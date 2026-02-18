RECICLAGEM

Salvador bate novo recorde mundial e entra para o Guinness com 46 toneladas de latinhas recicladas no Carnaval

Ação injetou aproximadamente R$ 1,4 milhão na renda de catadores autônomos

Monique Lobo

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 21:03

O resultado foi a coleta total de 131 toneladas de materiais recicláveis Crédito: Divulgação

O Carnaval de Salvador, que já foi reconhecido como a maior festa de rua do planeta, acaba de ganhar um novo título: o de palco da maior ação de reciclagem de latinhas do mundo. A capital baiana entrou para o Guinness World Records ao coletar 46 toneladas de latas de alumínio em apenas quatro dias de folia.

A operação de coleta seletiva, liderada pela Prefeitura de Salvador por meio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis) e da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), em parceria com a Ambev, a startup de impacto SOLOS e mais de 10 cooperativas da cidade, mobilizou uma força-tarefa para estruturar a destinação correta dos resíduos nos principais circuitos da cidade. O resultado foi a coleta total de 131 toneladas de materiais recicláveis, incluindo, além das latas de alumínio, garrafas PET, plásticos rígidos e embalagens flexíveis.

Além do recorde, a ação gerou um impacto social que injetou aproximadamente R$ 1,4 milhão na renda de catadores autônomos e cooperados, fortalecendo a cadeia local de reciclagem e ampliando a inclusão produtiva.

“Quando estruturamos a reciclagem em grandes celebrações, estamos estruturando renda, dignidade e cidadania. O Carnaval é uma vitrine poderosa para mostrar que sustentabilidade e cultura caminham juntas. Essa ação comprova que é possível gerar renda e transformar a festa em uma plataforma concreta de impacto social e ambiental”, celebra Saville Alves, líder de Negócios e cofundadora da SOLOS.

Operação

Para viabilizar a coleta em larga escala, Centros de Reciclagem foram instalados nos circuitos Barra-Ondina e Campo Grande. Os espaços serviram como pontos estruturados para entrega, pesagem e pagamento imediato dos materiais coletados pelos cerca de 3 mil catadores autônomos que participaram da operação. A ação também incluiu a distribuição de kits com equipamentos de proteção individual (EPIs), fardamento e uma bonificação de R$ 50 a cada 15 kg de embalagens plásticas.

As mais de 10 cooperativas de reciclagem, selecionadas via chamamento público pela Limpurb, foram peças-chave na gestão das centrais de triagem.

“O trabalho com as centrais compreende um nível alto de complexidade, abrangendo o setor público, o segmento empresarial, mas principalmente as cooperativas e o compromisso com a gestão sustentável. Toda uma cadeia preocupada em efetuar a coleta e destinação correta dos recicláveis. No fim das contas, o resultado foi a premiação que recebemos este ano do Guinness World Records com o título de maior quantidade de latinhas recicladas em uma semana: 46 toneladas em apenas quatro dias”, destaca Carlos Gomes, presidente da Limpurb.

Legado ambiental e social

A articulação entre poder público, iniciativa privada e cooperativas deixou um legado para a cidade. A estruturação da coleta e triagem reforça a cadeia local de reciclagem, incentiva práticas mais sustentáveis entre foliões e ambulantes e promove a conscientização ambiental.

“O resultado desta operação reforça que a sustentabilidade está cada vez mais integrada à gestão pública e às grandes celebrações da nossa cidade. Ao ampliar a coleta de recicláveis e fortalecer a atuação de cooperativas e catadores autônomos, avançamos na consolidação da economia circular em Salvador, gerando renda, promovendo inclusão produtiva e deixando um legado ambiental positivo para além do Carnaval”, afirma Ivan Euler, secretário de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis).

Além da logística de reciclagem, a iniciativa inovou ao oferecer espaços de convivência e cuidado para as crianças, garantindo alimentação, hidratação, descanso e suporte às famílias dos catadores durante os dias de trabalho intenso.