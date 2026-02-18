Agora que o Carnaval acabou, qual o próximo feriado? Veja a lista completa de 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 17:15
Quem ainda se recupera da maratona da folia, nesta quarta-feira de cinzas (18), já sonha com os próximos dias de descanso. E, depois do feriado de Carnaval, na terça (17), a lista para 2026 ainda conta com 12 datas, sendo que 11 delas são prolongadas com o final de semana, os chamados feriadões.
Veja quais são os feriados de 2026 após o Carnaval
Confira a lista completa:
3 de abril | Sexta-feira – Paixão de Cristo (feriado)
21 de abril | Terça-feira – Tiradentes (feriado)
1º de maio | Sexta-feira – Dia Mundial do Trabalho (feriado)
4 de junho | Quinta-feira – Corpus Christi (ponto facultativo)
24 de junho | Quarta-feira - São João (feriado)
2 de julho | Quinta-feira - Independência do Brasil na Bahia (feriado)
7 de setembro | Segunda-feira – Independência do Brasil (feriado)
12 de outubro | Segunda-feira – Nossa Senhora Aparecida (feriado)
2 de novembro | Segunda-feira – Finados (feriado)
15 de novembro | Domingo – Proclamação da República (feriado)
20 de novembro | Sexta-feira – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado)
8 de dezembro | Terça-feira - Nossa Senhora da Conceição da Praia (feriado)
25 de dezembro | Sexta-feira – Natal (feriado)