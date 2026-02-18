Acesse sua conta
Agora que o Carnaval acabou, qual o próximo feriado? Veja a lista completa de 2026

Ao todo, serão mais 12 datas de folgas este ano, sendo que em 11 ocasiões elas serão prolongadas

  Monique Lobo

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 17:15

Praia do Farol da Barra
Agora que passou o Carnaval, o próximo feriado só em abril Crédito: Arquivo Correio

Quem ainda se recupera da maratona da folia, nesta quarta-feira de cinzas (18), já sonha com os próximos dias de descanso. E, depois do feriado de Carnaval, na terça (17), a lista para 2026 ainda conta com 12 datas, sendo que 11 delas são prolongadas com o final de semana, os chamados feriadões.

Veja quais são os feriados de 2026 após o Carnaval

Confira a lista completa:

3 de abril | Sexta-feira – Paixão de Cristo (feriado)

21 de abril | Terça-feira – Tiradentes (feriado)

1º de maio | Sexta-feira – Dia Mundial do Trabalho (feriado)

4 de junho | Quinta-feira – Corpus Christi (ponto facultativo)

24 de junho | Quarta-feira - São João (feriado)

2 de julho | Quinta-feira - Independência do Brasil na Bahia (feriado)

7 de setembro | Segunda-feira – Independência do Brasil (feriado)

12 de outubro | Segunda-feira – Nossa Senhora Aparecida (feriado)

2 de novembro | Segunda-feira – Finados (feriado)

15 de novembro | Domingo – Proclamação da República (feriado)

20 de novembro | Sexta-feira – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado)

8 de dezembro | Terça-feira - Nossa Senhora da Conceição da Praia (feriado)

25 de dezembro | Sexta-feira – Natal (feriado)

