Vídeo de Eduardo Paes imitando pessoa com deficiência visual viraliza e gera críticas

Imagens mostram o prefeito do Rio encenando o uso de uma bengala durante os desfiles do Grupo Especial

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 18:55

Eduardo Paes imita deficientes visuais Crédito: Redes Sociais

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), tornou-se alvo de críticas após ser filmado imitando pessoas com deficiência visual durante os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. O registro mostra o chefe do executivo carioca em um camarote utilizando óculos escuros e simulando o manuseio de um objeto como se fosse uma bengala guia, utilizada por cegos ou pessoas com baixa visão.

De acordo com as imagens, Paes manteve a encenação por alguns instantes, demonstrando uma postura que foi interpretada como deboche por internautas. A atitude só foi interrompida quando o prefeito foi abordado por sua esposa e primeira-dama, Cristine Paes, que o solicitou para posar em uma fotografia com um homem presente no local.

Educação Paes marcou presença no Sambódromo durante todos os dias do Carnaval. No domingo (15), o prefeito cumpriu uma intensa agenda na Avenida, circulando por diversos camarotes e chegando a descer à pista de desfiles para acompanhar de perto as agremiações. Até o momento, a assessoria do prefeito não emitiu uma nota oficial sobre o episódio.

Tags:

Carnaval Pcd rio de Janeiro Prefeito

