DE OLHO NA FOLIA

Vídeo de Eduardo Paes imitando pessoa com deficiência visual viraliza e gera críticas

Imagens mostram o prefeito do Rio encenando o uso de uma bengala durante os desfiles do Grupo Especial

Nauan Sacramento

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 18:55

Eduardo Paes imita deficientes visuais Crédito: Redes Sociais

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), tornou-se alvo de críticas após ser filmado imitando pessoas com deficiência visual durante os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. O registro mostra o chefe do executivo carioca em um camarote utilizando óculos escuros e simulando o manuseio de um objeto como se fosse uma bengala guia, utilizada por cegos ou pessoas com baixa visão.

De acordo com as imagens, Paes manteve a encenação por alguns instantes, demonstrando uma postura que foi interpretada como deboche por internautas. A atitude só foi interrompida quando o prefeito foi abordado por sua esposa e primeira-dama, Cristine Paes, que o solicitou para posar em uma fotografia com um homem presente no local.

?? Eduardo Paes foi flagrado imitando um deficiente visual em um camarote da Sapucaí.



O prefeito do Rio de Janeiro e pré-candidato do PSD ao governo do Estado só parou após ser “cutucado” por Cristine Paes, sua esposa. pic.twitter.com/4u21NqrJPU — Eixo Político (@eixopolitico) February 18, 2026