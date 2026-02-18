Apresentador Vanderson Nascimento é atingido com cassetete por policial durante transmissão ao vivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 17:13
O apresentador Vanderson Nascimento, da TV Bahia, passou por um momento de tensão ao vivo durante a transmissão do Bahia Meio Dia desta Quarta-feira de Cinzas (18), em Salvador. Ele fazia a cobertura do tradicional Arrastão quando, de repente, foi atingido por um cassetete de um policial.
Vanderson Nascimento
Nas imagens transmitidas ao vivo pela afiliada da TV Globo, é possível ver que o PM empurra o jornalista com o bastão na região lateral do abdômen, sem motivo algum. O agente utilizou um cassetete para afastá-lo no momento em que a equipe de reportagem se deslocava pela multidão.
Surpreso com a abordagem, Vanderson reagiu no ar. “Calma, está ao vivo. Está ao vivo ali. Infelizmente acontece com a gente também, até amanhã”, disse o apresentador antes de encerrar a participação, nitidamente chateado com o ocorrido.
O Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas é tradição no Carnaval de Salvador e marca o encerramento oficial da folia. A abertura ficou por conta de Carlinhos Brown, idealizador do evento pós-Carnaval. A programação também contou com apresentações de Léo Santana, Edcity e Daniel Vieira.