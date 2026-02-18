Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apresentador Vanderson Nascimento é atingido com cassetete por policial durante transmissão ao vivo

Jornalista da TV Bahia fazia a cobertura do Arrastão, nesta Quarta de Cinzas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 17:13

Vanderson Nascimento foi empurrado com bastão
Vanderson Nascimento foi empurrado com bastão Crédito: Reprodução

O apresentador Vanderson Nascimento, da TV Bahia, passou por um momento de tensão ao vivo durante a transmissão do Bahia Meio Dia desta Quarta-feira de Cinzas (18), em Salvador. Ele fazia a cobertura do tradicional Arrastão quando, de repente, foi atingido por um cassetete de um policial.

Vanderson Nascimento

Vanderson Nascimento por Reprodução
Vanderson Nascimento por Reprodução
Vanderson Nascimento por Reprodução
Vanderson Nascimento por Reprodução
Vanderson Nascimento por Reprodução
Vanderson Nascimento por Reprodução
Vanderson Nascimento por Reprodução
Vanderson Nascimento por Reprodução
Vanderson Nascimento por Reprodução
Vanderson Nascimento por Reprodução
Vanderson Nascimento por Reprodução
Vanderson Nascimento por Reprodução
Vanderson Nascimento por Reprodução
Vanderson Nascimento por Reprodução
1 de 14
Vanderson Nascimento por Reprodução

Nas imagens transmitidas ao vivo pela afiliada da TV Globo, é possível ver que o PM empurra o jornalista com o bastão na região lateral do abdômen, sem motivo algum. O agente utilizou um cassetete para afastá-lo no momento em que a equipe de reportagem se deslocava pela multidão.

Surpreso com a abordagem, Vanderson reagiu no ar. “Calma, está ao vivo. Está ao vivo ali. Infelizmente acontece com a gente também, até amanhã”, disse o apresentador antes de encerrar a participação, nitidamente chateado com o ocorrido.

Leia mais

Imagem - 'Beija-Flor de Nilópolis...10!': Quem é o dono da voz oficial da apuração do Carnaval do Rio

'Beija-Flor de Nilópolis...10!': Quem é o dono da voz oficial da apuração do Carnaval do Rio

Imagem - Seis signos viram ímãs de dinheiro até o fim da semana; veja quem tem mais chance de lucro

Seis signos viram ímãs de dinheiro até o fim da semana; veja quem tem mais chance de lucro

Imagem - Ex-ginasta Laís Souza se emociona ao conhecer paciente tetraplégico que voltou a andar após nova vacina

Ex-ginasta Laís Souza se emociona ao conhecer paciente tetraplégico que voltou a andar após nova vacina

O Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas é tradição no Carnaval de Salvador e marca o encerramento oficial da folia. A abertura ficou por conta de Carlinhos Brown, idealizador do evento pós-Carnaval. A programação também contou com apresentações de Léo Santana, Edcity e Daniel Vieira.

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas