VEJA VÍDEO

Apresentador Vanderson Nascimento é atingido com cassetete por policial durante transmissão ao vivo

Jornalista da TV Bahia fazia a cobertura do Arrastão, nesta Quarta de Cinzas

Fernanda Varela

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 17:13

Vanderson Nascimento foi empurrado com bastão Crédito: Reprodução

O apresentador Vanderson Nascimento, da TV Bahia, passou por um momento de tensão ao vivo durante a transmissão do Bahia Meio Dia desta Quarta-feira de Cinzas (18), em Salvador. Ele fazia a cobertura do tradicional Arrastão quando, de repente, foi atingido por um cassetete de um policial.

Vanderson Nascimento 1 de 14

Nas imagens transmitidas ao vivo pela afiliada da TV Globo, é possível ver que o PM empurra o jornalista com o bastão na região lateral do abdômen, sem motivo algum. O agente utilizou um cassetete para afastá-lo no momento em que a equipe de reportagem se deslocava pela multidão.

Surpreso com a abordagem, Vanderson reagiu no ar. “Calma, está ao vivo. Está ao vivo ali. Infelizmente acontece com a gente também, até amanhã”, disse o apresentador antes de encerrar a participação, nitidamente chateado com o ocorrido.