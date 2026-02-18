ASTROLOGIA

Touro, Câncer, Capricórnio e Peixes recebem uma bênção especial e sentem a vida entrar em um novo ritmo hoje (18 de fevereiro)

Um dia em que gentileza, sensibilidade e esperança voltam a fazer sentido e mudam a forma de enxergar o mundo

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 07:00

Presente do universo para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 18 de fevereiro, marca uma virada emocional importante. A energia do momento favorece conexões verdadeiras, acolhimento e uma sensação rara de que as coisas estão, finalmente, no lugar certo. Para quatro signos, esse clima se traduz em pequenas grandes bênçãos que aquecem o coração, aliviam tensões antigas e abrem espaço para mais leveza, criatividade e confiança no futuro. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Uma sensação de alívio toma conta do seu dia, como se o corpo e a mente finalmente relaxassem. Esse estado de tranquilidade devolve sua confiança e faz tudo parecer mais possível. Com a energia em alta, surge vontade de criar, aprender algo novo ou se dedicar a um projeto pessoal que estava parado.

Dica cósmica: Use esse impulso para construir algo que tenha a sua cara.

Viagens que são a cara de Touro 1 de 10

Câncer: Hoje você se destaca por algo simples e poderoso, a capacidade de fazer os outros se sentirem seguros e aceitos. Em meio a tantos ruídos externos, sua postura firme e generosa lembra às pessoas que empatia ainda importa. Você é quem aparece, escuta e acolhe, mesmo sem perceber o quanto isso faz diferença.

Dica cósmica: Seu cuidado com o outro também fortalece você.

Viagens que são a cara de Câncer 1 de 10

Capricórnio: O dia traz uma paz mental inesperada, quase como uma recompensa silenciosa. Algo que você fez no passado pode ser reconhecido agora, mesmo que você não estivesse esperando. Além disso, questões profissionais ganham clareza e sinalizam crescimento ou mudança positiva. Disciplina e constância começam a mostrar resultados concretos.

Dica cósmica: Aceite o reconhecimento sem culpa, você merece.

Viagens que são a cara de Capricórnio 1 de 10

Peixes: Hoje você sente tudo com mais profundidade, mas de um jeito bonito e acolhedor. Há sinais claros de que o amor ainda existe ao seu redor, seja nas pessoas, nas situações ou até em pequenos gestos do dia a dia. Essa percepção muda sua forma de olhar a vida e traz um conforto emocional raro. A criatividade flui com naturalidade, e tudo o que você expressa ganha mais sentido e impacto.

Dica cósmica: Confie na sua sensibilidade como um guia, não como um peso.