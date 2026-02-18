Acesse sua conta
Touro, Câncer, Capricórnio e Peixes recebem uma bênção especial e sentem a vida entrar em um novo ritmo hoje (18 de fevereiro)

Um dia em que gentileza, sensibilidade e esperança voltam a fazer sentido e mudam a forma de enxergar o mundo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 07:00

Presente do universo para os signos
Presente do universo para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 18 de fevereiro, marca uma virada emocional importante. A energia do momento favorece conexões verdadeiras, acolhimento e uma sensação rara de que as coisas estão, finalmente, no lugar certo. Para quatro signos, esse clima se traduz em pequenas grandes bênçãos que aquecem o coração, aliviam tensões antigas e abrem espaço para mais leveza, criatividade e confiança no futuro. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Uma sensação de alívio toma conta do seu dia, como se o corpo e a mente finalmente relaxassem. Esse estado de tranquilidade devolve sua confiança e faz tudo parecer mais possível. Com a energia em alta, surge vontade de criar, aprender algo novo ou se dedicar a um projeto pessoal que estava parado.

Dica cósmica: Use esse impulso para construir algo que tenha a sua cara.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
1 de 10
Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Câncer: Hoje você se destaca por algo simples e poderoso, a capacidade de fazer os outros se sentirem seguros e aceitos. Em meio a tantos ruídos externos, sua postura firme e generosa lembra às pessoas que empatia ainda importa. Você é quem aparece, escuta e acolhe, mesmo sem perceber o quanto isso faz diferença.

Dica cósmica: Seu cuidado com o outro também fortalece você.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
1 de 10
Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Capricórnio: O dia traz uma paz mental inesperada, quase como uma recompensa silenciosa. Algo que você fez no passado pode ser reconhecido agora, mesmo que você não estivesse esperando. Além disso, questões profissionais ganham clareza e sinalizam crescimento ou mudança positiva. Disciplina e constância começam a mostrar resultados concretos.

Dica cósmica: Aceite o reconhecimento sem culpa, você merece.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
1 de 10
Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

Peixes: Hoje você sente tudo com mais profundidade, mas de um jeito bonito e acolhedor. Há sinais claros de que o amor ainda existe ao seu redor, seja nas pessoas, nas situações ou até em pequenos gestos do dia a dia. Essa percepção muda sua forma de olhar a vida e traz um conforto emocional raro. A criatividade flui com naturalidade, e tudo o que você expressa ganha mais sentido e impacto.

Dica cósmica: Confie na sua sensibilidade como um guia, não como um peso.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
1 de 10
Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

