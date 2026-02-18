Acesse sua conta
Nanda Costa e Lan Lanh curtem carnaval separadas após término

Separação foi anunciada no dia 13 de fevereiro após 12 anos de relacionamento

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 18:09

Pela primeira vez, bloco Os Mascarados trouxe realeza composta por mulheres: Nanda Costa e Lan Lanh
Nanda Costa e Lan Lanh em Carnaval de 2024 Crédito: Victor Fernadez/Divulgação

Com o fim do relacionamento, a atriz Nanda Costa e a percussionista Lan Lanh passaram as festas carnavalescas em cidades diferentes. O término foi confirmado no dia 13 de fevereiro e divulgado pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, após 12 anos de relacionamento, acontecendo de forma amigável. 

A percussionista esteve presente em um camarote na Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite da última terça-feira (17), para prestigiar os desfiles do Grupo Especial do Rio, ao lado da atriz Emanuelle Araújo e do marido dela, Fernando Diniz. A atriz escolheu um cenário diferente, ao ser clicada em Salvador com amigos, na folia do trio elétrico.

Nanda Costa e Lan Lanh iniciaram o relacionamento em 2014, mas só assumiram a relação publicamente em 2028. No ano seguinte, em 2019, as duas se casaram em uma cerimônia reservada para amigos íntimos e familiares. E a família se ampliou em 2021, ao se tornarem mães das gêmeas de Kim e Tiê, que atualmente têm 4 anos.

Nanda Costa e Lan Lanh passam carnaval separadas

Lan Lanh ao lado de Emanuelle Araújo e Fernando Diniz por Reprodução/ Instagram
Nanda Costa ao lado de amigos no Carnaval de Salvador por Reprodução/ Instagram
Nanda Costa e Lan Lanh cultivavam 12 anos de relação por Reprodução/ Instagram
Nanda Costa e Lan Lanh por Reprodução/ Instagram
1 de 4
Lan Lanh ao lado de Emanuelle Araújo e Fernando Diniz por Reprodução/ Instagram

