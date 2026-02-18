Acesse sua conta
Filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli estreia em novela na Globo

Pietro Antonelli estará na próxima novela das 21h, ‘Quem Ama Cuida’

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 16:46

Pietro Antonelli, filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli
Pietro Antonelli, filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli Crédito: Reprodução/ Instagram

Seguindo a profissão dos pais, Pietro Antonelli, filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli, fará sua estreia na TV Globo na próxima novela da faixa das 21h, “Quem Ama Cuida”. Com previsão para maio, quem assina a dramaturgia é Walcyr Carrasco, autor de “Êta Mundo Bom” e “Verdades Secretas”, e Claudia Souto, que recentemente esteve com “Volta por Cima”.

Atuando ao lado de grandes nomes da televisão brasileira, Pietro interpretará o filho de Flávia Alessandra, que terá como padrasto o personagem de Alexandre Borges. Aos 20 anos, ele também cursa faculdade de Artes Cênicas e trabalha como modelo.

O rapaz fez seu primeiro trabalho como ator profissional recentemente no filme “Preto no branco”, no qual dará vida a Frederico, um carioca morador da Zona Sul da cidade.

Ao ser questionado sobre essa nova fase da vida, Pietro Antonelli respondeu em entrevista ao jornal O Globo que está feliz. “Vou emendar o filme com a novela, graças a Deus. Muito feliz com um ano repleto de trabalho. É tudo o que eu sempre quis”.

