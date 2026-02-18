Acesse sua conta
Acabou a paz? Carro é arrombado e itens são furtados em trilha famosa no Vale do Capão

Vídeo foi compartilhado por turista nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15:20

Carro arrombado no Vale do Capão
Carro arrombado no Vale do Capão Crédito: Reprodução

Turistas tiveram o carro arrombado e pertences que estavam no veículo furtados durante uma visita ao Poço dos Patos, no Vale do Capão, na Chapada Diamantina. O caso foi registrado no último sábado (14) e é investigado pela Polícia Civil. 

Em uma denúncia compartilhada nas redes sociais, uma turista relatou que teve o seu veículo violado no estacionamento que dá acesso à trilha, na Estrada do Capão. 

O vidro traseiro do carro foi arrombado e itens que estavam no porta-malas foram furtados enquanto o grupo estava na cachoeira. Segundo a polícia, os itens levados pelos criminosos foram: duas malas de viagem, roupas, calçados, celulares, documentos e dinheiro. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Palmeiras. Suspeitos ainda não foram identificados. 

O Poço dos Patos, também chamado de Lagoa dos Patos, é um dos locais mais visitados do Vale do Capão e possui cachoeira com várias quedas d'água e poços.

