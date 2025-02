ASFALTO CHEGOU, PREÇO AUMENTOU

Saiba o que fez com que os terrenos no Vale do Capão ficassem até 316% mais caros

Imóveis sofrem aumento de até R$ 190 mil

Millena Marques

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 05:45

A pavimentação asfáltica divide opiniões de moradores Crédito: Divulgação

A pavimentação asfáltica da estrada entre a sede do município de Palmeiras e o distrito de Caeté-Açu, no Vale da Capão, na Chapada Diamantina, divide a opinião de moradores. Entre as preocupações dos residentes, está a expectativa de valorização imobiliária na região. “Os preços de terrenos e imóveis têm apresentado um aumento sensível nos últimos meses, refletindo o crescente interesse de investidores e novos moradores”, diz o servidor público Robério da Silva Júnior, residente do Vale do Capão desde 2017. >

De acordo com o morador, não há como apresentar dados, mas ele cita algumas regiões “Aumento sensível. Mas terreno no bairro dos Campos, onde fica mais distante, na estrada, nota-se uma valorização de preços. Assim como os terrenos do Loteamento Wilson, próximo à vila, também valorizaram”, conta. “Pode ser uma valorização natural pelo passar do tempo, mas acredito ter relação com a pavimentação da estrada”, conclui.>

A corretora Betânia Rodrigues conta que os imóveis ficaram mais caros no povoado Campos. Um imóvel vendido por R$ 60 mil, hoje pode chegar a R$ 250 mil por causa da pavimentação asfáltica. "É muito procurado o povoado porque é onde inicia o asfalto. (...) Todos os terrenos de beira de estrada estão vendidos. As pessoas compraram para fazer comércio. Tudo está valorizado" diz a corretora. >

O corretor Carlos Capella, do escritório Vendas Chapada, informou que os preços são definidos pelos proprietários dos imóveis. Com a pavimentação asfáltica, um imóvel de 1000 m² que era vendido R$ 150 mil pode custar, agora, R$ até R$ 200 mil. “Só que esses imóveis já não são dentro da vila. Isso muda muito, se é mais perto, mais longe, ou se tem visual, tem água ou energia”, diz o corretor, que não trabalha com imóveis na estrada principal. >

Esse pode ser o momento em que os imóveis sejam mais valorizados. No período da pandemia da covid-19, os valores dos imóveis deram um salto no Vale do Capão. Carlos conta que comprou um imóvel por R$ 150 mil em 2019. Hoje, esse mesmo investimento é vendido a partir de R$ 300 mil. >