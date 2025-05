CRITICOU

'Não tem como dar certo', diz Bruno Reis sobre projeto atual da ponte Salvador-Itaparica

Gestor municipal citou entraves para a obra do Governo do Estado durante coletiva de imprensa

Maysa Polcri

Publicado em 27 de maio de 2025 às 17:24

Sondagens tiveram início do ano passado Crédito: Thuane Maria/GOVBA

O prefeito Bruno Reis (União) criticou a gestão do projeto da ponte Salvador-Itaparica durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (27). Ele ressaltou que a sondagem feita no mar identificou rochas maleáveis, que seriam um entrave para a obra. O prefeito de Salvador também lembrou de outras promessas feitas pelo Governo do Estado que não foram cumpridas. >

"Eu me lembro, que em 2006, eles [grupo político que governa a Bahia] se elegeram prometendo a ponte Salvador-Itaparica, o Porto Sul e a Ferrovia Leste-Oeste. Passaram-se 20 anos, e sabe quais dessas obras foram entregues? Nenhuma. Duas nem começaram", disse. >

"Fizeram a sondagem e viram que as rochas que estão abaixo do mar são maleáveis. Vão precisar fazer estruturas diferenciadas para os pilares da ponte. Em um contrato que já está 50% aditivado antes de a obra começar [...] Não tem como isso dar certo, e não é torcendo contra", completou Bruno Reis, que ressaltou que Salvador seria beneficiada caso a obra fosse concretizada. >

O prefeito citou ainda o Complexo Modal Porto Sul e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol). Em abril, a obra da primeira etapa da Fiol, entre as cidades baianas de Caetité e Ilhéus, foi suspensa com 75% do projeto concluído. O projeto previa 537 quilômetros de extensão, passando por 19 municípios baianos.>

Nesta terça-feira (27), Bruno Reis concedeu coletiva de imprensa para comentar sobre a greve dos professores municipais. O gestor fez um apelo pelo retorno dos trabalhadores e ressaltou que, com o reajuste aprovado pela Câmara de Vereadores na semana passada, o salário médio dos profissionais da educação passará para R$9,2 mil na capital baiana. >