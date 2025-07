COMBATE AO CRIME

PM faz megaoperação na Engomadeira após ataque ferir delegado

Ação tem como principal objetivo combater o tráfico de drogas na região

A Polícia Militar realiza três operações no bairro da Engomadeira, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (17). A iniciativa acontece após um ataque que feriu um delegado , uma mulher e matou um homem, na última segunda-feira (14). >

A população pode colaborar com as investigações, repassando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (181).>