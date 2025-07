APÓS ATAQUE

Mais três são presos na Engomadeira por tráfico e posse ilegal de arma

Foram encontrados carregadores de fuzil calibre 5,56, munições e porções de entorpecentes

Equipes dos Departamentos Especializado de Investigações Criminais (Deic), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) participaram da operação. A Polícia Civil informou que as buscas seguem com o apoio de outras unidades, com foco na coleta de informações e na identificação de todos os envolvidos nos crimes ocorridos na Engomadeira e no ataque contra um investigador de polícia, registrado no domingo (13), na Avenida Gal Costa.>