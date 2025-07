SORTUDO

Saiba de onde é a aposta baiana que faturou R$ 380 mil na Lotofácil

Prêmio saiu para cidade do Centro Sul

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de julho de 2025 às 21:46

Lotofácil Crédito: Shutterstock

Uma aposta baiana tirou a sorte a grande e faturou o prêmio principal no concurso de nº 3444 do jogo lotérico Lotofácil, da Caixa Econômica Federal. O bilhete da Bahia, no entanto não foi o único. Ao todo, quatro apostadores acertaram todos os 15 números sorteados e ganharam cerca de R$ 386,6 mil. O prêmio de R$ 1,8 milhão foi sorteado na noite desta quarta-feira (16). >

A aposta foi realizada na lotérica 'Loteria Boa Sorte', localizada na Rua Ibitiara, no centro do município de Boquira, no Centro Sul da Bahia, no território da Bacia do Paramirim. Em seus 1.426,233 km², vivem cerca de 19.322 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). >

Os números sorteados nesta quarta-feira (16) foram: 02-03-06-07-09-11-12-13-16-17-19-21-22-24-25. O prêmio do próximo sorteio, a ser realizado nesta quinta-feira (17), está estimado em R$ 1,8 milhão.>

Lotofácil 1 de 5

Como faço para jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.>

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.>

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.>

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.>

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.>