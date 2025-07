NONONO

Polícia Civil localiza rodoviário que estava desaparecido em Salvador

Vítima estava sem contato com familiares desde o final de junho

As investigações foram iniciadas a partir do registro formal do desaparecimento, motivando buscas em campo, oitivas com familiares e pessoas próximas, além da utilização de ferramentas tecnológicas da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Durante o processo, o setor de investigação da DPP conseguiu confirmar que o desaparecido havia feito contato telefônico com sua ex-companheira, responsável por comunicar o fato à polícia.>