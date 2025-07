LUTO

Enfermeiro é encontrado morto em banheiro de hospital na Bahia

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região para passar por necropsia

Tharsila Prates

Publicado em 16 de julho de 2025 às 23:15

Célio Roberto da Cruz Lima faria aniversário em três dias Crédito: Reprodução

O enfermeiro Célio Roberto da Cruz Lima, 44 anos, foi encontrado morto nesta quarta-feira (16) dentro de um banheiro do Hospital Municipal de Várzea do Poço, no centro-norte baiano.>

Segundo a Secretaria de Saúde do município, o corpo foi achado depois que colegas de trabalho estranharam o sumiço de Célio Roberto e passaram a procurar por ele durante o plantão, informou o portal g1 Bahia.>

Não há detalhes sobre a causa da morte. O corpo de Célio foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região para passar por necropsia.>

Em nota, a Prefeitura Municipal de Várzea do Poço lamentou o falecimento precoce do enfermeiro. A gestão se referiu a ele como um profissional exemplar e ser humano admirável. Célio atuava no Hospital Municipal Rivorge Gonçalves Lima, "onde deixou um legado de cuidado, dedicação e compromisso com a saúde da população. Sua partida representa uma perda irreparável para toda a nossa comunidade", diz a nota.>

"Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos, colegas de profissão e todos que tiveram o privilégio de conviver com Célio. Que sua memória siga viva no coração de todos que foram tocados por sua generosidade e profissionalismo. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte a todos e conceda força para enfrentar essa despedida tão difícil", finaliza a prefeitura.>