EM BUSCA DA APROVAÇÃO

Quer fazer concurso público? Veja por onde começar

Especialistas destacam planejamento como etapa principal dos estudos

Estabilidade, boa remuneração e possibilidade de progressão. Esses são as principais razões que levam pessoas em diferentes fases da vida a se tornarem concurseiras. O termo, que é utilizado para definir quem costuma se dedicar diariamente aos estudos para concorrer a um cargo público, também se estende aos profissionais que auxiliam outras pessoas a conquistarem o mesmo feito. É o caso do professor Alan Vinícius, que ajuda estudantes a darem o primeiro passo nesse ramo – e garante que não há bicho de sete cabeças. >

Criador do método AV4.4, Alan afirma que há quatros pilares básicos que norteiam a aprovação em qualquer concurso, independentemente da área ou carreira. Tudo começa pelo planejamento do estudo, que só pode ser feito depois da definição de qual área seguir – ou seja, é altamente desaconselhado pular de carreira a cada edital. >

“É fundamental que exista a constituição do que chamamos de ‘mindset counseling’, que nada mais é do que a programação mental que precisa estar desenvolvida para prestar uma jornada. O estudo para concurso é muito solitário. Então, se o candidato não estiver focado e não tiver os comportamentos emocionais adequados, como controle de ansiedade, isso pode gerar procrastinação, ansiedade acentuada e, consequentemente, uma insegurança que pode culminar na vontade de desistir do concurso público”, pontua. >