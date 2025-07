TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Homem ateia fogo em casa com ex-mulher e filho dentro em Feira de Santana

Atual companheira do suspeito ajudou no crime, segundo polícia

Um homem foi preso por atear fogo na casa com a ex-companheira e seu filho de oito anos dentro, no bairro Viveiros, em Feira de Santana, a 130 km de Salvador, na quarta-feira (16). A atual do suspeito também foi presa. >