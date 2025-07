VALE DAS PEDRINHAS

Dois suspeitos morrem e açougueiro fica ferido após ação policial em Salvador

Açougueiro foi atingido no ombro e não corre risco de morte

Dois suspeitos morreram e um açougueiro foi vítima de bala perdida na tarde desta quarta-feira (16), após ação policial no Vale das Pedrinhas, em Salvador. >

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram recebidos a tiros ao entrarem nas ruas do bairro enquanto perseguiam dois homens em uma moto. Depois do tiroteio, os dois suspeitos foram encontrados feridos e levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram.>