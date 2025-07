DESCASO

Iphan não cumpriu decisão Judicial para restaurar prédio que pegou fogo no Comércio

Incêndio teve início no prédio vizinho ao edifício onde funcionou loja A Lâmpada

Maysa Polcri

Publicado em 17 de julho de 2025 às 19:44

Prédio histórico que pegou fogo é alvo de disputas judiciais Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um dos quatro edifícios atingidos por um incêndio na noite de quarta-feira (16) no bairro do Comércio, em Salvador, está no centro de uma disputa judicial há dois anos. Em 2023, uma ação civil pública foi instaurada para que fosse realizado o restauro do prédio onde funcionava a tradicional loja A Lâmpada. Uma decisão da Justiça, em dezembro daquele ano, determinou que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) arcasse com os custos do restauro, o que não foi cumprido. >

Todos os edifícios impactados pelo incêndio integram a região de tombamento do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Cidade Baixa de Salvador, protegido desde 2009 pelo instituto. A proteção, no entanto, não foi suficiente para evitar que o prédio amargasse os danos do tempo. Nesta semana, o descaso atingiu o ponto máximo: um incêndio danificou um dos edifícios, e as chamas se espalharam para outros três prédios vizinhos. Na noite desta quinta (17), bombeiros ainda atuavam no rescaldo. >

O edifício localizado na esquina das ruas Pinto Martins e Conselheiro Dantas foi um dos mais afetados pelas chamas. Lá, funcionava a famosa loja A Lâmpada, fundada em 1925 para comercialização de equipamentos elétricos e de iluminação. O Comércio era outro, naquela época, e a efervescência comercial foi dissipada para outras regiões da capital, deixando o Centro Histórico cada vez mais de lado. O proprietário do edifício, Roberto Bastos, ficou sem dinheiro para arcar com os custos das manutenções. >

Em 2023, uma ação civil pública foi ajuizada para tentar reverter esse quadro. Em dezembro daquele ano, uma decisão da Justiça determinou que a União e o Iphan elaborassem e executassem um projeto técnico de preservação do imóvel no prazo de 120 dias. O prazo nunca foi cumprido. As ações do instituto limitaram-se a estudos administrativos iniciados em outubro de 2024. >

Em decisão judicial mais recente, o juiz federal Cristiano Miranda de Santana concedeu novo prazo de 60 dias para que União e Iphan comprovem ações efetivas para mitigar os riscos do imóvel. A sentença foi proferida no dia 9 de junho. "Os processos administrativos permanecem em fase de estudos e levantamentos preliminares, sem cronograma definido ou contratação de serviços técnicos, conforme reconhecido pelas próprias rés", pontuou o magistrado. >

A reportagem questionou o Iphan, nesta quinta-feira (17), sobre o descumprimento da determinação judicial. O órgão não mencionou quais reparos foram realizados nos prédios desde 2023 e nem informou porque não cumpriu a ordem. Em nota, o Iphan disse apenas que o instituto e a Defesa Civil (Codesal) "acompanham os trabalhos para avaliar a extensão dos danos nos imóveis históricos atingidos e orientar a prefeitura municipal acerca da necessidade de eventual remoção de escombros e demolições parciais necessárias". >

O advogado Rodolfo Araújo, que representa o proprietário do prédio onde funcionava a loja de lâmpadas, explica que a decisão mais recente da Justiça Federal foi tomada após o cumprimento provisório da sentença. "Conseguimos a decisão, que atribui a responsabilidade dos reparos ao Iphan, demonstrando que o proprietário não tem condições de arcar com os custos das reformas do imóvel", pontua. >

Codesal já havia avisado sobre riscos

O imóvel já estava interditado e isolado com tapumes justamente pelos riscos que a condição precária oferece. A rua Pinto Martins, está bloqueada para a circulação de automóveis desde o início deste ano por conta do risco de queda da estrutura do edifício. "O imóvel foi vistoriado pela Codesal sucessivas vezes entre 2014 a 2025. A responsabilidade pelos reparos é do proprietário e, quando ele não consegue arcar, a legislação federal prevê que a União seja responsabilizada", explica Sosthenes Macêdo, diretor-geral da Defesa Civil de Salvador. >

O prédio onde o incêndio começou também foi alvo de atenção da pasta. A última vistoria aconteceu em maio deste ano, quando foi identifica o risco de desprendimento do revestimento da fachada, após o desabamento de um elemento decorativo de uma das varandas. A reportagem não identificou o proprietário deste imóvel. >