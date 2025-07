TRAGÉDIA

Queima de material de invasores causou incêndio em prédios do Comércio

Fogo atingiu cinco edificações em bairro histórico de Salvador

O incêndio que atingiu cinco prédios e fechou faculdade no bairro do Comércio, em Salvador, teria sido causado por invasores do Edifício Lâmpada, onde o fogo começou. De acordo com moradores e funcionários da região, o local era alvo de frequentes invasões e utilizado para queima de materiais como fiações, além do uso de entorpecentes. >