MOBILIDADE

Projeto do trem Salvador-Feira prevê viagem de 35 minutos e paradas em outras cidades; conheça

O investimento previsto é de R$ 6,8 bilhões e expectativa é de criação de 60 mil empregos

Um projeto ferroviário que promete mudar a dinâmica da mobilidade e da economia entre Salvador e o interior da Bahia foi apresentado nesta quinta-feira (16) à Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia. A proposta, encabeçada pela empresa TIC Bahia, detalha o funcionamento do chamado Trem Intercidades, que pretende ligar Salvador a Feira de Santana tanto para transporte de passageiros quanto de cargas.>

A ideia é reduzir o tempo de viagem entre Salvador e Feira para cerca de 35 minutos, com o trem partindo de Águas Claras e fazendo paradas em cidades como Simões Filho, Candeias, São Sebastião do Passé, Santo Amaro e Conceição do Jacuípe.>