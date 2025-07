REAGIU AO ASSALTO

Homem tenta assaltar ônibus, mas é morto a tiros por passageiro em Salvador

Caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (17)

Um homem foi morto a tiros dentro de um ônibus na manhã desta quinta-feira (17), na Ladeira do Cacau, no bairro de São Caetano, em Salvador. Ele teria tentado assaltar o coletivo, mas um passageiros reagiu e atirou no suspeito. O autor dos disparos fugiu. >