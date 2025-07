TURISMO

Cidade baiana está entre as mais procuradas por brasileiros que querem viajar gastando pouco

Pesquisa listou quais destinos são mais buscados no Google

Maysa Polcri

Publicado em 17 de julho de 2025 às 14:31

Cidade integra a ‘Costa do Descobrimento’ na Bahia Crédito: ADVTP | Shutterstock

Fechar uma viagem nem sempre é tarefa fácil, e uma das primeiras perguntas a serem respondidas é quanto será gasto com o passeio. Foi justamente essa pergunta que a plataforma DeÔnibus rastreou no Google Brasil, que teve mais de 18 milhões de buscas relacionadas a valores de viagens, em sua maioria voltadas a estados e atrações nacionais. Um ranking foi elaborado com os destinos mais pesquisados por quem deseja viajar gastando pouco. >

Na lista dos 10 locais mais procurados, um destino baiano ocupa a terceira posição. Trata-se de Porto Seguro, no sul do estado. Entre as atrações turísticas da cidade estão 90 quilômetros de litoral, com praias como a do Espelho, Mucugê e Mutá. Nos últimos 12 meses, foram mais de 756 mil buscas sobre quanto custa viajar para a cidade. Os custos de cada viagem dependem da hospedagem e dos passeios escolhidos. Um levantamento da Decolar aponta que uma viagem de quatro dias para o destino custa a partir de R$ 2 mil >

No ranking de locais mais pesquisados, Porto Seguro só perde para Beto Carreiro World, em Santa Catarina, e Porto de Galinhas, em Pernambuco." Apesar da variedade de opções turísticas espalhadas pelo país, certos destinos têm chamado uma atenção especial dos brasileiros quando o foco está nos preços. Estamos falando, no geral, de lugares associados a férias, descanso, aventura ou momentos em família — e que, por diferentes razões, despertaram a curiosidade dos brasileiros quando o assunto é algo que caiba no orçamento", diz a plataforma DeÔnibus. >

Porto Seguro é um dos destinos mais buscados 1 de 8

Para identificar os valores de viagens mais pesquisados pelos internautas, o levantamento teve como base pesquisas realizadas no Google ao longo dos últimos 12 meses. A investigação partiu das expressões "quanto custa", "quanto custa viajar" e “valor viagem”, englobando as milhares de buscas relativas ao tema nas cinco regiões nacionais.>