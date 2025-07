LUXO

Férias escolares: Azul vai levar 30 mil jovens para Porto Seguro em voos fretados

Viagens serão realizadas entre 25 de junho e 28 de julho

Esther Morais

Publicado em 16 de julho de 2025 às 11:05

Avião da Azul Crédito: REprodução

As férias escolares chegaram e, para isso, a Azul firmou um contrato com a Forma Turismo para o transporte de aproximadamente 30 mil jovens com destino a Porto Seguro, no litoral Sul da Bahia. Ao todo, serão 287 voos, entre 25 de junho e 28 de julho.>

A iniciativa faz parte de um contrato com a Forma Turismo, empresa especializada em viagens de formatura da America Latina. Este já é o quarto ano da parceria comercial entre a Azul e a Forma, iniciado em 2022, totalizando 581 voos e 91.378 Clientes transportados. >

As operações estão sendo feitas com aeronaves Airbus A320, com capacidade para 174 passageiros. As decolagens acontecem a partir de 20 cidades brasileiras onde a as duas empresas atuam em seus respectivos segmentos, incluindo Confins/Belo Horizonte (MG), Galeão/Rio de Janeiro (RJ), Guarulhos (SP) e Recife (PE), entre outras. >

“É importante frisar que este tipo de contrato comercial não é exclusivo de operadoras de turismo. Hoje, atendemos mercados bem distintos, como grandes empresas, comitivas políticas, eventos de vários portes, bandas musicais, times de futebol e até mesmo corridas automobilísticas, o que amplia ainda mais o nosso leque comercial, bem como oportunidades de operação máxima em malhas de altas temporadas”, detalha Ricardo Bezerra, gerente comercial sênior da Azul. >

