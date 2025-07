BRASIL

Estudante de medicina de 20 anos morre após cirurgia plástica

Ana Carolina Aguiar de Lima teve uma parada cardiorrespiratória

Uma estudante, de apenas 20 anos, morreu após realizar um procedimento cirúrgico estético, na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. O caso ocorreu na última terça-feira (15). Ana Carolina Aguiar de Lima passou pela cirurgia de mamoplastia e lipoaspiração com lipoenxertia e teve complicações dias após a realização, segundo informações do G1 MT. >