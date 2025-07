BRASIL

Lula decide vetar projeto que aumenta número de deputados

Prazo para o presidente decidir sobre projeto que aumentou de 513 para 531 a quantidade de parlamentares acabava nesta quarta-feira (16)

A decisão foi tomada pelo petista durante uma reunião com auxiliares no Palácio da Alvorada, na tarde desta quarta, último dia do prazo para o presidente sancionar ou vetar a proposta.>