RODA VIVA

É pouco provável que Lula sancione aumento no número de deputados, diz Rui Costa

Ministro da Casa Civil é o entrevistado desta segunda-feira (7) do programa Roda Viva

Tharsila Prates

Publicado em 7 de julho de 2025 às 23:35

Rui Costa no Roda Viva Crédito: Reprodução/ TV Cultura

Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura nesta segunda-feira (7), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse ser "pouco provável" que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancione o projeto de lei que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531.>

"É uma escolha que só cabe a ele fazer", afirmou Rui, dizendo que não dará conselho nenhum ao presidente sobre a matéria. Mas, com a insistência dos jornalistas, o ministro acabou afirmando ser pouco provável a sanção por parte de Lula.>

No fim de junho, o Senado Federal aprovou o projeto de lei que amplia de 513 para 531 o número de deputados federais no Brasil. A proposta, de iniciativa do Congresso, prevê um impacto estimado em R$ 65 milhões por ano com a criação das 18 novas vagas, levando em conta salários, benefícios e toda a estrutura necessária para os novos parlamentares. >

O projeto passou por forte resistência, inclusive entre parlamentares, e teve votação apertada no Senado. No mesmo dia, foi rapidamente aprovado pela Câmara e seguiu para análise do presidente.>

A repercussão da proposta na sociedade é negativa. O Instituto Datafolha divulgou que a maioria dos brasileiros não concorda com a proposta de aumento do número de deputados federais: 76% dos entrevistados disseram ser contra a medida. Apenas 20% são favoráveis à proposta Outros 2% não souberam responder e 1% se disse indiferente.>

Ainda durante o programa da TV Cultura, Rui Costa comentou sobre as ameaças de Donald Trump tanto ao Brics quanto a situação de Jair Bolsonaro: "Não vai ser ameaça de um ou outro país que vai conter o avanço brasileiro".>

Questionado sobre o IOF e os atritos do Congresso com o governo federal, ele disse: "Não se trata de defender somente o IOF como instrumento regulatório, mas também a capacidade de governar". "Se o governo não puder mais publicar decreto ou portaria, não tem mais governo. Nem esse, nem nenhum outro no país".>

Ele ainda falou sobre as dificuldades de relacionamento do governo federal com o presidente da Câmara, Hugo Motta: "Acho plenamente possível repactuar a relação. Estabelecer um cronograma de votação no Congresso". E rebateu as acusações de ser "duro" no trato com colegas de Esplanada: "Não tenho nenhuma dificuldade, são mitos".>

Sobre os gastos com energia elétrica no Brasil, ele revelou que o governo está preparando uma medida provisória para que a maioria da população não pague mais caro na conta de luz.>