É HOJE!

Dia do Chocolate: Cacau Show distribui 1 milhão de trufas de graça

Cacau Show vai distribuir 1 milhão de trufas grátis para os clientes no Dia do Chocolate, em 7 de julho

A Cacau Show distribui nesta segunda-feira (7) 1 milhão de trufas gratuitas para clientes que fazem parte do programa de fidelidade Cacau Lovers, como maneira de celebrar o Dia Mundial do Chocolate, celebrado hoje. A ação acontece em todas as lojas da rede. >

Para garantir sua trufa, o cliente deve acessar o site do Cacau Lovers no próprio dia 7 de julho e buscar o menu “Momentos especiais” para resgatar a promoção. Não será necessário utilizar os “cacaus”, moeda virtual do programa, já que o benefício estará disponível gratuitamente. Depois de fazer o resgate pelo site, o cliente poderá retirar a trufa, de 13,5 g, em qualquer loja franqueada da empresa no Brasil. >