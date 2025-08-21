Acesse sua conta
Instituto Federal abre vagas para professor com salários de até R$ 7,9 mil

Inscrições podem ser feitas até 29 de agosto

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 19:00

Instituto Federal do Pará, em Belém
Instituto Federal do Pará, em Belém Crédito: Divulgação

O Instituto Federal do Pará (IFBA) abriu três vagas para contratar professores substitutos temporários com salário de até R$ 7,9 mil. As oportunidades são para atuar no campus Marabá Rural com contrato de até 12 meses, que pode ser renovado. As inscrições devem ser feitas até 29 de agosto exclusivamente por e-mail, no endereço pssubstituto.crmb@ifpa.edu.br.

As vagas são para atuar nas áreas de Ciências Agrárias, Letras e Química. Além de auxílio-transporte, também há auxílio pré-escolar de R$ 484,90 para quem tem filho de até 6 anos, além de auxílio alimentação de R$ 1 mil. 

Confira detalhes do edital

Divulgação por Reprodução
O processo seletivo terá duas etapas, uma prova de desempenho que consiste em uma aula de 30 minutos ministrada a uma banca examinadora e uma prova de títulos.

