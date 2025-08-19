SAIBA COMO SE CANDIDATAR

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Vagas são para cargos de níveis médio/técnico e superior

Esther Morais

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 07:09

IFMA lança concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil Crédito: Divulgação/ IFMA

O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) abre nesta terça-feira (19), às 10h, as inscrições para concurso público com a oferta de 124 vagas e salários de até R$ 13 mil.

O processo está dvidido em dois editais: um é para 95 vagas ao cargo de Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), o segundo é com 29 vagas para técnico administrativo em educação (TAE) - este abriu em 13 de agosto e segue aberto.

Para os professores, as ofertas são as seguintes: Matemática (17 vagas), Engenharia (11), Física (8), Biologia (7), Ciências da Computação (7), Educação (6), Geografia (6), Arte (4), História (4), Sociologia (4), Letras (3), Química (3), Zootecnia (3), Ciência de Alimentos (3), Filosofia (2), Design (1), Recursos Pesqueiros (1) e Ciências Agrárias (1).

Os salários variam de R$ 6.180,86 (graduação) até R$ 13.288,85 (doutorado).

Para Técnicos Administrativos em Educação, há vagas para Assistente de Aluno, Técnico em Contabilidade, Técnico em Tecnologia da Informação, Técnico de Laboratório (Agroindústria e Produção Alimentícia), Administrador, Auditor, Contador, Engenheiro Agrônomo, Médico, Tecnólogo em Eventos e Zootecnista.

Os salários variam de R$ 2.483,52 (Assistente de Aluno) a R$ 4.967,04 (cargos superiores).

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Sousândrade. O valor é de R$ 160 para os cargos de professor, R$ 90 para os cargos de técnico administrativo (médio/técnico) e R$ 120 para os cargos de técnico administrativo em nível superior.

Para professor, as inscrições encerram em 09 de setembro. Já para técnico administrativo, vão até 08 de setembro.