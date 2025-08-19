Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Vagas são para cargos de níveis médio/técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 07:09

IFMA lança concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil Crédito: Divulgação/ IFMA

O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) abre nesta terça-feira (19), às 10h, as inscrições para concurso público com a oferta de 124 vagas e salários de até R$ 13 mil.

O processo está dvidido em dois editais: um é para 95 vagas ao cargo de Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), o segundo é com 29 vagas para técnico administrativo em educação (TAE) - este abriu em 13 de agosto e segue aberto.

Edital do IFMA

Confira o edital para professor por Captura de tela
Confira o edital para professor por Captura de tela
Confira o edital para professor por Captura de tela
Confira o edital para técnico administrativo por Captura de tela
Confira o edital para técnico administrativo por Captura de tela
1 de 5
Confira o edital para professor por Captura de tela

Para os professores, as ofertas são as seguintes: Matemática (17 vagas), Engenharia (11), Física (8), Biologia (7), Ciências da Computação (7), Educação (6), Geografia (6), Arte (4), História (4), Sociologia (4), Letras (3), Química (3), Zootecnia (3), Ciência de Alimentos (3), Filosofia (2), Design (1), Recursos Pesqueiros (1) e Ciências Agrárias (1). 

Os salários variam de R$ 6.180,86 (graduação) até R$ 13.288,85 (doutorado).

Para Técnicos Administrativos em Educação, há vagas para Assistente de Aluno, Técnico em Contabilidade, Técnico em Tecnologia da Informação, Técnico de Laboratório (Agroindústria e Produção Alimentícia), Administrador, Auditor, Contador, Engenheiro Agrônomo, Médico, Tecnólogo em Eventos e Zootecnista. 

Os salários variam de R$ 2.483,52 (Assistente de Aluno) a R$ 4.967,04 (cargos superiores). 

Como se inscrever? 

As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Sousândrade. O valor é de R$ 160 para os cargos de professor, R$ 90 para os cargos de técnico administrativo (médio/técnico) e R$ 120 para os cargos de técnico administrativo em nível superior.

Para professor, as inscrições encerram em 09 de setembro. Já para técnico administrativo, vão até 08 de setembro.

Podem solicitar isenção quem está no CadÚnico ou é doador de medula óssea. Para professores, a solicitação é de 19 a 21 de agosto. Para Técnicos Administrativos, já encerrou. 

Leia mais

Imagem - Concursos para cargos administrativos têm 1.383 vagas abertas com salários de até R$ 12 mil

Concursos para cargos administrativos têm 1.383 vagas abertas com salários de até R$ 12 mil

Imagem - Concursos públicos têm vagas abertas com salários de até R$ 32 mil; veja oportunidades

Concursos públicos têm vagas abertas com salários de até R$ 32 mil; veja oportunidades

Imagem - Três baianos faturam R$ 59 mil na Mega-Sena; confira resultado

Três baianos faturam R$ 59 mil na Mega-Sena; confira resultado

Mais recentes

Imagem - Salários de até R$ 5,5 mil: veja vagas de emprego do SIMM para Salvador

Salários de até R$ 5,5 mil: veja vagas de emprego do SIMM para Salvador
Imagem - Salário de R$ 31 mil: MP da Bahia abre inscrições para concurso de promotor

Salário de R$ 31 mil: MP da Bahia abre inscrições para concurso de promotor
Imagem - ITA prorroga inscrições para concurso com 75 vagas e salários de até R$ 13,2 mil

ITA prorroga inscrições para concurso com 75 vagas e salários de até R$ 13,2 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Só se vê na Bahia: mais um poste é instalado no meio de rodovia, desta vez, federal
01

Só se vê na Bahia: mais um poste é instalado no meio de rodovia, desta vez, federal

Imagem - Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo
02

Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo

Imagem - Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila
03

Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila

Imagem - ITA prorroga inscrições para concurso com 75 vagas e salários de até R$ 13,2 mil
04

ITA prorroga inscrições para concurso com 75 vagas e salários de até R$ 13,2 mil