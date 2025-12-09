Acesse sua conta
Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

Suspeito foi preso

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 21:34

Aves silvestres foram resgatadas e devolvidas a natureza
Aves silvestres foram resgatadas e devolvidas a natureza Crédito: Divulgação/PMMG

Um homem foi preso e multado em R$ 317.755,95 após uma ação de fiscalização encontrar 190 aves silvestres na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Os animais eram mantidos em cativeiro e foram encontrados na manhã da última quinta-feira (4).

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a ação teve início após o recebimento de uma denúncia anônima sobre manutenção irregular de aves silvestres em cativeiro. No local, as equipes do policiamento ambiental confirmaram as informações e encontraram 190 aves da espécie canário-da-terra (Sicalis flaveola brasiliensis).

A operação terminou com a apreensão de cinquenta e três gaiolas de madeira e arame, cinco gaiolas de arame, três viveiros de arame, quatro transportadores, duas bolsas pretas, 79 comedouros e 44 bebedouros. Um homem foi preso.

Foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), realizadas a soltura das aves e a destruição de diversos materiais apreendidos, além da aplicação da multa de mais de R$ 300 mil.

Aves de canto são o principal alvo de tráfico de animais silvestre

