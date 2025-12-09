Acesse sua conta
Deputado Glauber Braga é retirado à força da mesa diretora da Câmara após protesto; veja

Ocupação da cadeira da presidência pelo deputado foi feita em protesto pela votação do projeto que pede a cassação do seu mandato

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 18:39

Glauber Braga foi retirado do plenário em meio a confusão entre policiais e parlamentares
Glauber Braga foi retirado do plenário em meio a confusão entre policiais e parlamentares Crédito: Reprodução

Uma confusão tomou conta da mesa diretora da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (9). O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) ocupou a cadeira da presidência em protesto pela votação do projeto que pede a cassação do seu mandato e foi retirado à força por outros parlamentares. O presidente da Casa, o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), pautou a análise do processo para esta quarta-feira (10).

“Eu vou me manter aqui firme até o final dessa história. Se o presidente da Câmara quiser tomar uma atitude diferente daquela que ele tomou com os golpistas que ocuparam essa mesa diretora e que até hoje não tiveram qualquer punição, essa é uma responsabilidade dele. Eu aqui ficarei até o limite das minhas forças”, falou Glauber.

Veja o momento em que o deputado foi retirado à força

Deputado Glauber Braga é retirado à força de mesa diretora da Câmara por Reprodução

Após a decisão do deputado, a Polícia Legislativa foi acionada e começou a esvaziar o plenário. Outros deputados foram até a mesa para tentar convencer Glauber a sair. As imprensa também foi retirada do plenário e proibida de acompanhar a movimentação. Além disso, a transmissão do plenário pela TV Câmara foi suspensa.

Pouco tempo depois, no inicio da noite, uma confusão tomou conta da mesa diretora e o deputado Glauber Braga começou retirado à força pelos policiais. A deputada Sâmia Bmfim (PSOL_SO), esposa de Glauber, e os deputados Lindbergh Farias (PT-RJ) e Alencar Santana (PT-SP) tentaram impedir, mas sem sucesso.

Após a retirada do deputado, e durante a entrevista coletiva que ele fazia, uma nova confusão aconteceu nos corredores da Câmara, desta vez entre os policiais e jornalistas.

"Eu quero me solidarizar com a imprensa também que foi agredida e que teve o seu trabalho cerceado. Eu estou aqui há bastante tempo, há algum tempo pelo menos. Até hoje não tinha ouvido falar de cortarem o sinal da TV Câmara para que as pessoas não acompanhassem o que estava acontecendo dentro do plenário. A única coisa que eu pedi ao presidente da Câmara, Hugo Motta, foi que ele tivesse 1% do tratamento para comigo que teve com aqueles que sequestraram a mesa diretora da Câmara por 48 horas por dois dias em associação com um deputado que está nos Estados Unidos conspirando contra o nosso país", disse Braga já na coletiva.

Cassação

Glauber Braga foi acusado pelo partido Novo de ter faltado com o decoro parlamentar ao expulsar da Câmara, em abril do ano passado, o integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) Gabriel Costenaro. Durante a ação, ele aplicou empurrões e chutes.

O parlamentar alega perseguição política e afirma que a pena é desproporcional . Ele também argumenta que o pedido de cassação é uma articulação do ex-presidente da Casa, o deputado Arthur Lira (PP-AL), por conta das denúncias do chamado orçamento secreto. Lira nega as acusações.

Confusão Glauber Braga Câmara dos Deputados

