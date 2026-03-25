VERGONHOSO

Vitória leva virada do Botafogo-PB e estreia com vexame na Copa do Nordeste

Leão da Barra perdeu por 2x1 para o Belo; Osvaldo fez para Rubro-negro e Rodolfo e Dudu viraram para o time paraibano

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de março de 2026 às 21:43

Vitória x Botafogo-PB - 1ª rodada Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/ECV

Com uma atuação ridícula diante de um adversário da Série C, o Vitória estreou na Copa do Nordeste com derrota e vexame. Único representante da Série A na competição, o Leão iniciou o torneio como um dos grandes favoritos, mas não confirmou esse status em campo e acabou superado por 2x1, de virada, pelo Botafogo-PB, na noite desta quarta-feira (25), no Barradão.

O Vitória controlou as ações desde o início e abriu o placar com Osvaldo. No entanto, após a pausa para hidratação ainda no primeiro tempo, a equipe sofreu um apagão e viu o Belo virar o jogo em apenas dois minutos, com gols de Rodolfo e Dudu. Depois da virada, o Rubro-Negro voltou a ter mais posse e controle, mas, mesmo com a grande diferença de investimento entre os clubes, foi incapaz de produzir o suficiente para reagir na partida.

Com o resultado, o Vitória segue sem pontuar e ocupa a lanterna do Grupo A, que ainda conta com o ASA, líder com três pontos, além de Fluminense-PI e Itabaiana, ambos com um ponto, e o Sousa, que estreia nesta quinta-feira (26). O time volta a campo neste sábado (28), contra o CRB, às 17h, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Veja imagens da derrota do Vitória para o Botafogo-PB 1 de 6

O JOGO

Mesmo com um time completamente reserva, o Vitória iniciou o duelo no Barradão dominando totalmente as ações e abriu o placar logo cedo, graças a um verdadeiro presente da defesa do Botafogo-PB. O zagueiro Igor Morais errou feio um recuo para o goleiro Max Walef; Osvaldo interceptou o lance e, de carrinho, empurrou para o fundo das redes, inaugurando o marcador.

Após o gol, o Vitória seguiu superior na partida, encontrando muitos espaços no ataque e recuperando a bola com rapidez diante de um Belo que tinha dificuldade até para encaixar quatro passes consecutivos. Apesar do alto volume de jogo, o Leão não criava tantas chances claras, mas chegou com perigo em um chute cruzado de Osvaldo, que saiu pela linha de fundo, e em uma bomba de Ronald, de longa distância, que exigiu boa defesa de Max Walef.

A partida parecia totalmente controlada pelo Vitória, que poderia até ampliar o placar, mas tudo mudou após a parada técnica, quando o time sofreu uma virada relâmpago. Aos 33 minutos, Jamerson errou o recuo e entregou a bola nos pés de Felipe Azevedo, que avançou e serviu Rodolfo, livre na área, para empurrar de primeira para o gol. Pouco depois, Ed Carlos acionou Dudu, que dominou dentro da área e acertou um chute firme, deixando Gabriel plantado no meio do gol.

Depois do apagão que resultou na virada adversária, o Vitória voltou a ter o controle da partida, mas encontrou dificuldades para criar perigo e buscar ao menos o empate antes do intervalo. Embora a defesa do Botafogo-PB estivesse longe de ser uma retranca impenetrável, o Leão só conseguiu levar algum risco em chutes de longa distância, com Edenilson e Pablo, além de bolas alçadas na área.

Com as entradas de Fabri e Lucas Silva nos lugares de Pablo e Anderson Pato, o Vitória retornou para o segundo tempo mais incisivo e aproveitando melhor os espaços na defesa adversária. Ainda assim, apesar de maior presença na área rival, a equipe pecava na tomada de decisão e não conseguia transformar o volume em chances claras. A primeira boa oportunidade só surgiu aos 15 minutos, quando Lucas Silva fez grande jogada individual e rolou para Tarzia finalizar com perigo, tirando tinta da trave.

Com um verdadeiro festival de erros de domínio, passes equivocados e decisões ruins por parte do Vitória, o jogo seguiu na mesma toada: o time tinha mais posse de bola, mas era completamente incapaz de criar diante de uma defesa que nem estava tão bem organizada assim. Além da pouca produção ofensiva, o clube ainda esteve perto de sofrer o terceiro gol em um lance digno de comédia. Após um balão para o alto, Neris se atrapalhou com Edenilson e, ao tentar recuar de cabeça, acabou encobrindo Gabriel, que se recuperou a tempo de evitar o gol.

Na reta final, na base do abafa, o Leão passou a bombardear a área do Belo com cruzamentos, mas sem conseguir gerar qualquer chance realmente perigosa. Ao apito final, restou ao time ouvir uma chuva de vaias dos mais de 8 mil rubro-negros presentes no Barradão.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x2 Botafogo-PB - 1ª rodada Copa do Nordeste

Vitória: Gabriel; Edenilson, Neris, Luan Cândido (Wendell) e Jamerson; Zé Vitor (Zé Breno), Ronald e Pablo (Fabri); Tarzia, Anderson Pato (Lucas Silva) e Osvaldo (Ruan Gabriel). Técnico: Jair Ventura.

Botafogo-PB: Max; Erick, Yan Souto, Igor Morais e PK (Bull); Varela, Igor Maduro e Ed Carlos (Nardini); Felipe Azevedo (Kayon), Dudu (Júlio Vaz) e Rodolfo (Anderson Chaves). Técnico: Lisca.

Local: Barradão

Publico pagante: 8.462

Renda: R$ 181.689,00

Gols: Osvaldo, aos 5 minutos, Rodolfo, aos 3, e Dudu, aos 35, do 1° tempo;

Cartões amarelos: Luan Cândido, Zé Vitor e Ruan Gabriel (Vitória); Igor Maduro e Yan Souto (Botafogo-PB);

Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE)