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Baiano vice-artilheiro do Brasileirão comemora volta à Seleção Brasileira: ‘Mais preparado’

Em seis jogos pela Série A, o volante soma cinco gols, além de ter dado também uma assistência

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 24 de março de 2026 às 15:00

Danilo em entrevista à CBF TV em Orlando
Danilo em entrevista à CBF TV em Orlando Crédito: Joilson Marconne/CBF

O meio-campista baiano Danilo está de volta à Seleção Brasileira enquanto vive um dos momentos de maior afirmação na carreira. Aos 24 anos, o atleta do Botafogo, que recebeu sua primeira convocação em junho de 2022, quando tinha 21 anos e atuava pelo Palmeiras, se vê mais preparado para esta nova oportunidade na Amarelinha.

“No Palmeiras, eu era mais novo e estava começando a criar um nome no futebol brasileiro e uma história linda no Palmeiras. Agora estou mais cascudo, mais experiente. Fui para fora (do Brasil), joguei no Nottingham Forest, da Premier League, e voltei para o Botafogo. Vivo uma grande fase no Glorioso. Acho que estou mais preparado nesta (convocação) do que quando vim pelo Palmeiras”, explicou em entrevista à CBF TV.

Veja imagens de Danilo, baiano que foi convocado para a Seleção Brasileira

Danilo treina em Seul durante sua primeira convocação pela Seleção Brasileira por Lucas Figueiredo/CBF
Danilo, do Botafogo, vive fase inédita na carreira e é o vice-artilheiro do Brasileirão, com cinco gols por Vitor Silva/CBF
Danilo em entrevista à CBF TV em Orlando por Joilson Marconne/CBF
Danilo e Davide Ancelotti na apresentação da Seleção Brasileira em Orlando por Rafael Ribeiro/CBF
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Danilo treina em Seul durante sua primeira convocação pela Seleção Brasileira por Lucas Figueiredo/CBF

No clube carioca desde julho do ano passado, o soteropolitano briga pela artilharia do Brasileirão. Em seis jogos pela Série A, soma cinco gols, além de ter dado também uma assistência. Apenas Carlos Vinicius, do Grêmio, com seis tentos, balançou mais as redes do que Danilo, que celebrou esta inédita fase goleadora.

Está sendo diferente. Nunca imaginei que iria brigar pela artilharia do Brasileiro e estou muito feliz que estou podendo fazer os gols e ajudar a equipe do Botafogo também

Danilo

Volante do Botafogo

No dia da apresentação em Orlando, cidade que servirá de base para os jogos contra França e Croácia, Danilo reencontrou Davide Ancelotti, auxiliar técnico da Seleção Brasileira e com quem trabalhou no Botafogo no segundo semestre de 2025. Desta vez, ele terá a chance de trabalhar com Carlo Ancelotti e comentou a expectativa de evoluir com o experiente treinador italiano.

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“Fico feliz de ter trabalhado primeiro com o filho e sei que vou aprender ainda mais com o pai. Pelos jogos da Seleção que assisti, eles têm o mesmo perfil. Estive alguns meses com o Davide Ancelotti e aprendi bastante. Estou muito feliz em poder trabalhar com os dois”, disse.

Na última Data FIFA antes da convocação para a Copa do Mundo, a Amarelinha enfrentará a França, nesta quinta-feira (26), e a Croácia, na próxima terça (31), amistosos com “seleções grandes” que Danilo considera fundamentais para a preparação do Brasil visando à Copa.

“Vai ser uma expectativa alta, claro, porque França e Croácia são seleções grandes e que sempre chegam no mata-mata da Copa do Mundo, principalmente a França, que chegou em duas finais seguidas. Será uma boa experiência para a equipe se preparar bem para a Copa do Mundo. Acho que esses jogos vão nos fortalecer para chegarmos mais preparados na Copa”, ressaltou.

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