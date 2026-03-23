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Seleção Brasileira tem novos cortes, Ancelotti chama Kaiki e deixa Juba fora novamente

Após novos cortes por lesão, técnico convoca lateral do Cruzeiro e mantém jogador do Bahia fora da lista para amistosos contra França e Croácia

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de março de 2026 às 16:29

Luciano Juba na Seleção Brasileira Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

A lista da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia segue sofrendo mudanças a três meses da Copa do Mundo, e a lateral esquerda virou uma das maiores dores de cabeça para o técnico Carlo Ancelotti. Nesta segunda-feira (23), o treinador precisou cortar o experiente Alex Sandro, do Flamengo, lesionado, e convocou Kaiki Bruno, do Cruzeiro, deixando novamente de fora o lateral Luciano Juba, do Bahia, que estava na pré-lista de convocados.

A intenção de Ancelotti era utilizar os amistosos diante da França, na quinta-feira (26), e da Croácia, no dia 31, como preparação direta para a Copa do Mundo, levando o maior número possível de jogadores que devem estar na lista final, prevista para 18 de maio. No entanto, as lesões vêm atrapalhando o planejamento. Alex Sandro sentiu um problema muscular na coxa durante partida contra o Corinthians, na Neo Química Arena, e foi vetado após exames.

Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia 1 de 25

Uma das alternativas avaliadas pela comissão técnica era Luciano Juba. O jogador do Bahia vive grande temporada, esteve na pré-lista e já havia sido convocado em outubro, mas não entrou em campo pela Seleção. Mesmo com novas baixas no setor, o camisa 46 do Esquadrão foi novamente preterido por Ancelotti, que convocou o lateral do lanterna da Série A.

Luciano Juba 1 de 15

Além de Alex Sandro, a defesa também perdeu o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, que reclamou de dores no joelho após a final da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City e foi considerado inapto para a Data Fifa. Diferentemente de outros cortes, o defensor não será substituído, já que o treinador havia chamado jogadores extras para o setor.

Antes disso, o goleiro Alisson, do Liverpool, também foi cortado por lesão e deu lugar a Hugo Souza, do Corinthians. Outros nomes importantes, como Éder Militão, Bruno Guimarães e Endrick, nem chegaram a ser convocados por problemas físicos, enquanto Rodrygo está fora da Copa após romper os ligamentos do joelho.