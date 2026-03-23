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Seleção Brasileira tem novos cortes, Ancelotti chama Kaiki e deixa Juba fora novamente

Após novos cortes por lesão, técnico convoca lateral do Cruzeiro e mantém jogador do Bahia fora da lista para amistosos contra França e Croácia

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de março de 2026 às 16:29

Luciano Juba
Luciano Juba na Seleção Brasileira Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

A lista da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia segue sofrendo mudanças a três meses da Copa do Mundo, e a lateral esquerda virou uma das maiores dores de cabeça para o técnico Carlo Ancelotti. Nesta segunda-feira (23), o treinador precisou cortar o experiente Alex Sandro, do Flamengo, lesionado, e convocou Kaiki Bruno, do Cruzeiro, deixando novamente de fora o lateral Luciano Juba, do Bahia, que estava na pré-lista de convocados.

A intenção de Ancelotti era utilizar os amistosos diante da França, na quinta-feira (26), e da Croácia, no dia 31, como preparação direta para a Copa do Mundo, levando o maior número possível de jogadores que devem estar na lista final, prevista para 18 de maio. No entanto, as lesões vêm atrapalhando o planejamento. Alex Sandro sentiu um problema muscular na coxa durante partida contra o Corinthians, na Neo Química Arena, e foi vetado após exames. 

Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia

Ederson (Fenerbahçe) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Bento (Al-Nassr) por Rafael Ribeiro/CBF
Hugo (Corinthians) por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Kaiki Bruno (Cruzeiro) por Joilson Marconne/CBF
Danilo (Flamengo) por Conmebol/Divulgação
Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Roger Ibañez (Al-Ahli) por Al-Ahli/Divulgação
Léo Pereira (Flamengo) por Fábio Barros/ Estadão Conteúdo
Marquinhos (PSG) por Vitor Silva/CBF
Wesley (Roma) por Rafael Ribeiro (CBF)
Andrey Santos (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
Danilo (Botafogo) por Vitor Silva/Botafogo
Fabinho (Al Itihad) por Lucas Figueiredo/CBF
Gabriel Sara (Galatasaray) por Reprodução/Redes sociais
Endrick (Lyon) por Shutterstock
Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
Igor Thiago (Brendford) por Divulgação
Luiz Henrique (Zenit) por Rafael Ribeiro/CBF
Matheus Cunha (Manchester United) por Reprodução
Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
Vini Jr (Real Madrid) por Lucas Figueiredo/CBF
Rayan (Bournemouth) por Reprodução/Redes sociais
João Pedro (Chelsea) por Reprodução/Instagram
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Ederson (Fenerbahçe) por RAFAEL RIBEIRO/CBF

Uma das alternativas avaliadas pela comissão técnica era Luciano Juba. O jogador do Bahia vive grande temporada, esteve na pré-lista e já havia sido convocado em outubro, mas não entrou em campo pela Seleção. Mesmo com novas baixas no setor, o camisa 46 do Esquadrão foi novamente preterido por Ancelotti, que convocou o lateral do lanterna da Série A.

Luciano Juba

Luciano Juba por Paula Fróes/CORREIO
Luciano Juba por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba por Letícia Martins/ EC Bahia
Luciano Juba por Marina Silva/CORREIO
Luciano Juba por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba por Letícia Martins/EC Bahia
Luciano Juba por Divulgação/EC Bahia
Luciano Juba por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba por Divulgação/EC Bahia
Luciano Juba por Divulgação ECBahia
Luciano Juba por Letícia Martins/EC Bahia
Luciano Juba por Felipe Oliveira
Luciano Juba por Paula Fróes/CORREIO
Luciano Juba por Felipe Oliveira
Luciano Juba  por Felipe Oliveira / ECB
1 de 15
Luciano Juba por Paula Fróes/CORREIO

Além de Alex Sandro, a defesa também perdeu o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, que reclamou de dores no joelho após a final da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City e foi considerado inapto para a Data Fifa. Diferentemente de outros cortes, o defensor não será substituído, já que o treinador havia chamado jogadores extras para o setor.

Antes disso, o goleiro Alisson, do Liverpool, também foi cortado por lesão e deu lugar a Hugo Souza, do Corinthians. Outros nomes importantes, como Éder Militão, Bruno Guimarães e Endrick, nem chegaram a ser convocados por problemas físicos, enquanto Rodrygo está fora da Copa após romper os ligamentos do joelho.

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Com isso, o que seria um ensaio da equipe para o Mundial deve servir mais como período de observação para Ancelotti. Para os amistosos em Boston e Orlando, o treinador contará na defesa com Bremer, Danilo, Ibanez, Léo Pereira e Marquinhos. Entre os titulares projetados para a Copa, apenas Marquinhos, Casemiro, Raphinha e Vinícius Júnior devem atuar normalmente, enquanto a disputa por uma vaga no ataque segue aberta, com Matheus Cunha entre os candidatos.

Tags:

Bahia Seleção Brasileira Carlo Ancelotti

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