Seleção Brasileira tem novos cortes, Ancelotti chama Kaiki e deixa Juba fora novamente

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Pedro Carreiro
Publicado em 23 de março de 2026 às 16:29
A lista da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia segue sofrendo mudanças a três meses da Copa do Mundo, e a lateral esquerda virou uma das maiores dores de cabeça para o técnico Carlo Ancelotti. Nesta segunda-feira (23), o treinador precisou cortar o experiente Alex Sandro, do Flamengo, lesionado, e convocou Kaiki Bruno, do Cruzeiro, deixando novamente de fora o lateral Luciano Juba, do Bahia, que estava na pré-lista de convocados.
A intenção de Ancelotti era utilizar os amistosos diante da França, na quinta-feira (26), e da Croácia, no dia 31, como preparação direta para a Copa do Mundo, levando o maior número possível de jogadores que devem estar na lista final, prevista para 18 de maio. No entanto, as lesões vêm atrapalhando o planejamento. Alex Sandro sentiu um problema muscular na coxa durante partida contra o Corinthians, na Neo Química Arena, e foi vetado após exames.
Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia
Uma das alternativas avaliadas pela comissão técnica era Luciano Juba. O jogador do Bahia vive grande temporada, esteve na pré-lista e já havia sido convocado em outubro, mas não entrou em campo pela Seleção. Mesmo com novas baixas no setor, o camisa 46 do Esquadrão foi novamente preterido por Ancelotti, que convocou o lateral do lanterna da Série A.
Luciano Juba
Além de Alex Sandro, a defesa também perdeu o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, que reclamou de dores no joelho após a final da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City e foi considerado inapto para a Data Fifa. Diferentemente de outros cortes, o defensor não será substituído, já que o treinador havia chamado jogadores extras para o setor.
Antes disso, o goleiro Alisson, do Liverpool, também foi cortado por lesão e deu lugar a Hugo Souza, do Corinthians. Outros nomes importantes, como Éder Militão, Bruno Guimarães e Endrick, nem chegaram a ser convocados por problemas físicos, enquanto Rodrygo está fora da Copa após romper os ligamentos do joelho.
Com isso, o que seria um ensaio da equipe para o Mundial deve servir mais como período de observação para Ancelotti. Para os amistosos em Boston e Orlando, o treinador contará na defesa com Bremer, Danilo, Ibanez, Léo Pereira e Marquinhos. Entre os titulares projetados para a Copa, apenas Marquinhos, Casemiro, Raphinha e Vinícius Júnior devem atuar normalmente, enquanto a disputa por uma vaga no ataque segue aberta, com Matheus Cunha entre os candidatos.